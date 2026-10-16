Unde s-au resimțit -10 grade în această dimineață. Ninsorile abundente au mobilizat drumarii pe Transfăgărășan

Temperaturi de iarnă, în această dimineață, în România. La Vârful Omu au fost -7 grade Celsius, însă temperatura resimțită a fost de -10 grade. Ninsorile au continuat în zonele înalte, iar drumarii au intervenit deja cu utilaje de deszăpezire. Și astăzi, vremea se va menține mai rece decât normalul perioadei.

În această dimineață, cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în zonele montane. La stația meteo Țarcu s-au înregistrat - 5 grade, cu o temperatură resimțită de -8 grade. Frigul s-a instalat și în alte masive montane. La Călimani și Bâlea Lac au fost -4 grade Celsius, iar pe Ceahlău s-au înregistrat -3 grade. La Sinaia și Păltiniș, temperaturile au ajuns la 0 grade.

Pe Transfăgărășan a nins abundent

A nins în această noapte în zona înaltă a județului Argeș, pe DN 7C – Transfăgărășan. Drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire și au împrăștiat materiale antiderapante pentru a curăța carosabilul de acumulările importante de zăpadă.

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Salvamont Argeș îi avertizează pe turiști că, la altitudini de peste 1.600 de metri, vizibilitatea este redusă, iar temperaturile au scăzut considerabil. Salvamontiștii recomandă informarea din surse oficiale înainte de plecarea pe traseu, echipament adecvat temperaturilor scăzute și precipitațiilor, precum și evitarea traseelor expuse în condiții de vizibilitate redusă.

Vremea se poate schimba rapid la munte, iar turiștii sunt sfătuiți să nu se bazeze doar pe condițiile întâlnite la plecare și să pună siguranța pe primul loc.

Cum va fi vremea astăzi

Vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, iar cerul va fi temporar noros. Sunt așteptate ploi slabe în zona montană și local în Oltenia, Muntenia, Moldova, Maramureș și Transilvania. În Banat și Crișana, ploile vor fi izolate, iar în Dobrogea sunt posibile precipitații slabe.

La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Se va depune un strat nou de zăpadă, în general de 2 - 5 centimetri.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 grade Celsius în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei. Minimele vor coborî până la minus 1 grad în nordul Olteniei, unde se va forma brumă, în timp ce pe litoral vor ajunge la 10 grade.

Vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu rafale de 40 - 45 km/h. Dimineața și noaptea, în special în vestul și sudul țării, se va forma ceață.

În București, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și va ploua slab, trecător, în cursul zilei. Temperatura maximă va ajunge la 15 - 16 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 3 și 5 grade.