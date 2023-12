Vezi și

"Numele meu este Alexandra Catalina, sunt motociclista. Sunt mama de copil, sunt asistent la serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov", spune Alexandra Cătălina. "Sunt manager de proiect in viata de zi cu zi, inginer de formaţie", spune Bogdan Voicu. "Numele meu este Mihaela. Sunt presedinta asociatiei femeilor motocicliste din Romania. În viaţa privată, economist", spune Mihaela. "Mihai Cioca sunt, presedinte Free Riders, un club moto infiintat in 2010 din pasiune", spune Mihai Cioca. Poveşti diferite, aceeaşi pasiune şi acelaşi scop. Să îşi unească vocea, şi motoarele, pentru o schimbare. Să creeze propriul Ajuteu pentru viaţă. Faceţi cunoştinţă cu motocicliştii şi motociclistele României. Aşa cum nu i-aţi mai văzut până acum.

"Suntem si noi oameni, ni se spunea candva ca suntem donatori de organe. Chiar tinem la organele noastre. Fiecare acasa are o familie, o meserie, este un cetatean normal. Nu suntem teribilisti, am trecut de varsta aceea", a declarat Mihai Cioca. "Intotdeauna cand se vorbeste despre motociclete, primul lucru la care se gandeste omul este mama cu adrenalina, cu viteza, cu din alea. Nu! Am sot si copil acasa si familie si adrenalina nu este ceea ce caut", a declarat Alexandra Cătălina. Ceea ce caută, de fapt, sunt clipe ca acestea. De libertate. De pace. Şi de solidaritate. Pe două roţi eşti singur, dar niciodată singur la drum. "Fiecare club moto este o fratie. Am frati in club si suntem de mai bine de 10 ani impreuna, ne cunoastem foarte bine. Vacante impreuna, sarbatori impreuna, este o fratie sau mai mult de atat", a declarat Mihai Cioca. "Păi cred ca suntem ca o familie. Şi oricand avem probleme, ne putem baza pe cei din comunitatea noastra. Motociclistii promoveaza, sunt recunoscuti pentru acest spirit de comunitate inchegata in care se sustin", a declarat Mihaela.

Sunt primii care donează sânge atunci când cineva are nevoie. Primii care spun Ajut Eu când un bătrân n-are ce să pună pe masă. Că duc saci cu ajutoare pe uliţele satelor izolate, sau că îşi poartă fustele şi fundele roz pe bulevardele Capitalei, în campanii împotriva cancerului la sân, şi ei şi ele dovedesc că lumea motoarelor e altfel decât cred cei mai mulţi. E o lume a oamenilor cu inimă mare şi cu capul pe umeri. Sunt empatici şi curajoşi, dar sunt şi vulnerabili. "E foarte important sa stii ca esti vulnerabil pentru ca te tine in priza si te face sa ai grija de tine pentru ca vrei sa te intorci acasa. Îmi spune fiul meu de cate ori plec si la serviciu si cu motocicleta, imi spune ai grija sa nu te ratacesti. Şi mi se parte foarte important sa nu te ratacesti nici de tine, nici de viata, nici de drum", a declarat Alexandra Cătălina.

100 de motociclişti se rătăcesc de viaţă în fiecare an. Alte câteva sute sunt răniţi. În astfel de accidente, câteva clipe pot face diferenţa. Câteva informaţii pot fi vitale. Cum ar fi grupa sanguină, RH-ul, istoricul medical, un contact de urgenţă. Orice i-ar putea ajuta pe salvatori să ia decizii rapide, când ajung la locul accidentului. "Din pacate actele noastre de identitate, nici permisul nu are aceasta info desi ar trebui sa existe. Este de ajuns sa fie alergic la ceva si salvatorul sa nu cunoasca acest lucru", a declarat Bogdan Voicu. Soluţia e un simplu cod QR purtat de fiecare motociclist. E proiectul pentru care ei şi-au dat din nou mâna. "Stim ca sunt tari care au implementat astfel de sisteme in care serviciile de urgenta acceseaza un QR cod care le ofera acces la aceste informatii si ne-am dori foarte mult sa fie si in Romania", a declarat Mihaela.

Alexa ştie ce înseamnă să fii salvator. S-a lovit de multe ori de lipsa informaţiilor în misiunile ei. "Nu vorbim despre o fisa medicala ca mi-au cazut primii dinti, ci despre informatii care fac diferenta dintre viata si moarte. Ca eu ca si cadru medical de data asta sa stiu ce sa previn ca sa stiu ce tratez", a declarat Alexandra Cătălina. "Se poate scana la soferi, la santiere, muncitori nu gandim doar pentru noi", a declarat Bogdan Voicu. Un astfel de cod, purtat în mod voluntar, ar revoluţiona de fapt sistemul medical de urgenţă. Fie că vorbim despre accidente, calamităţi naturale sau simple intervenţii la domiciliu.

"Puterea lui Ajut Eu face ca noi sa fim aici. Face ca gandul nostru sa se intalneasca cu platforma si cu resursele voastre si ca lucrul acesta sa se intample si sa ajute mai departe oameni", a declarat Alexandra Cătălina. "Ajutorul trebuie sa fie reciproc, noi sa ne dam toata nergiua pentru a implementa astfel de sisteme si autoritatile publice sa ne auda, sa le perceapa, sa le inteleaga si sa vina in sprijinul nostru", a declarat Mihai Cioca. Acum, vocile lor se unesc şi spun Ajut Eu - salvez o viaţă.

