Analiza unei platforme de investiţii a urmărit nouă produse de bază utilizate în mod obișnuit pentru prima masă a zilei. Între ele, cacaua, sucul de portocale şi cafeaua. Plus ouă, lapte, suc de portocale, cremă de brânză, iaurturi sau şuncă - sunt doar câteva dintre ingredientele care se regăsesc des pe mesele noastre atunci când luăm micul dejun. Reporterul Observator a dat 90 de lei pe toate în supermarket, aproape dublu faţă de acum doi ani. Cele care cresc cel mai mult lista de cumpărături din punct de vedere al preţului sunt sucul de portocale şi cafeaua.

Câţi bani dăm pe mâncare

Românii, în comparație cu ceilalți cetățeni europeni, dau cei mai mulți bani pe mâncare, potrivit Eurostat. 1.400 de lei dintr-un total de cheltuieli de 6.200 de lei. "În general când populaţia are venituri mici, cheltuielile cu mâncarea vor reprezenta un procent mult mai consistent. Cred că şi aici are impact obiceiul cultural de a-ţi lua cafeaua mai degrabă de la o cafenea. Şi asta se vede în portofel. Orice cheltuială de 5 sau 10 lei pe care o facem în fiecare zi, se va vedea într-un an", a declarat Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Vezi și

"Cam 20-30 de milioane se duc pe mâncare... Am trei locuri de muncă ca să pot să mă descurc", mărturiseşte un român. "2000 de lei, trei persoane. Asta e! Foarte greu!", zice un altul.

În localuri, scumpirile se văd şi mai bine. "Această omletă porneşte de la 29 de lei şi ajunge la 36. Avo toastul este 43 de lei şi benedictul 46 de lei. În weekend se consumă foarte multe, este foarte aglomerat, dar şi în cursul săptămânii", arată Roxana Manolache, chelner restaurant.

Ce poţi mânca sub 12 lei

Cei care sunt nevoiţi să mai taie din bugetul pentru mesele în oraş, au variante bune şi mai ieftine şi acasă. "Avem un mic dejun care practic ar costa între 8 şi 12 lei. Avem 4 ouă, după care mai avem o ceapă, în 12 lei mai avem şi 100 de grame de brânză de la ţăran. Este vorba de timp, nimeni nu mai stă să gătească, nu mai are răbdare şi aceşti 10-12 lei îi cheltuie la magazinele cu covrigi", spune Fabius Antal, specialist în well-being.

Sfatul economiştilor este să aşternem bugetul pe hârtie. Din el, jumătate ar trebui să reprezinte nevoi, 30% dorinţe şi 20% economii. Potrivit etoro, iată cât s-au scumpit alimentele de bază:

Cacao + 270%

Carne de porc +60%

Suc de portocale +39%

Ceai +45%

Cafea +25%

Ovăz +19%

Carne de porc

Grâu - 14,4%

Lapte - 3,9%

Zahăr brut -19%

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vi s-a părut exagerată reacţia publicului la momentul Babasha de la concertul Coldplay? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰