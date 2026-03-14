A lucrat în Spania, iar acum a dat lovitura în ţară. Afacerea cu care Iulian atrage clienți pe bandă rulantă

Jackfruit, fructul dragonului sau guanabana. Nume care până nu demult păreau desprinse din meniurile vacanţelor exotice, au ajuns în aprozarele de la noi. Culorile spectaculoase şi filmuleţele virale i-au făcut pe mulţi să lase, pentru câteva clipe, merele şi perele autohtone şi să încerce ceva nou. Așa că în unele magazine, mango, papaya sau fructul pasiunii se vând acum ca pâinea caldă.

În multe oraşe, fructele tropicale au devenit un adevărat trend. La Iaşi, un astfel de aprozar a devenit rapid punct de atracţie pentru curioşi. Magazinul este deschis non-stop şi face chiar şi livrări la domiciliu, iar comenzile vin pe bandă rulantă. "Fructul dragonului, este pentru prima dată când îl cumpăr. Am văzut pe cineva care a filmat, care a venit şi a cumpărat şi am zis că trebuie să vin să încerc şi eu".

Pentru că preţul lor este destul de ridicat, în magazine şi în aprozare se vând inclusiv la bucată. Un astfel de mini mango costă 15 lei. Dacă vrem să ne cumpărăm un fruct al dragonului mai aromat, atunci dăm 35 de lei pe unul singur. Şi pentru fructele cu un preţ şi mai mare, cei de la magazine vin şi cu varianta aceasta: ne taie o felie pentru a ne încadra în buget. O astfel de felie de papaya costă în jur de 30 de lei.

"Nu produsele în sine sunt foarte scumpe, cât transportul, adusul lor în ţară la noi. Media unui coş de cumpărături se ridică undeva la 200 de lei. A crescut, într-adevăr, pentru că fiecare client îşi doreşte să ia câte puţin din fiecare", spune o comerciantă.

În spatele multor astfel de aprozare din ţară se află furnizori locali. Unul dintre ei este un tânăr antreprenor din Bistriţa-Năsăud, care s-a întors din Spania pentru a pune bazele unei afaceri cu fructe exotice. "Granadilla, ăsta e unul dintre cele mai vândute produse şi preferat de doamne. Are textura cam ciudată, dar e foarte bun".

"Am lucrat acolo în Spania pentru alţi agricultori, aşa am început. După am făcut un site şi în limba română, am început să livrăm la domiciliu cu site-ul nostru. A prins foarte bine. Şi-am decis să deschidem şi un magazin fizic la Bistriţa, primul al nostru", spune Iulian Persecă, antreprenor.

Pe lângă gustul exotic şi culorile spectaculoase, multe dintre aceste fructe sunt bogate în vitamine, minerale şi antioxidanţi.

