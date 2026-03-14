A opta scumpire la pompă într-o lună. Şoferii şi-au făcut deja plinul de teamă că preţurile vor exploda

După explozia preţurilor la pompă, Ministerul Energiei cere premierului măsuri drastice. În primul rând, să declare situaţie de criză pe piaţa petrolului, dar şi plafonarea preţului la carburanţi, aşa cum au făcut-o şi alte ţări europene. Ultima scumpire, a opta de luna aceasta, a avut loc chiar astăzi. Încă 9 bani pe litru. Diminuarea accizelor sau a taxelor şi repornirea temporară a rafinăriei Petrotel sunt alte propuneri aflate în documentul transmis ieri premierului. Dacă vor fi aprobate, măsurile s-ar aplica pentru o perioadă de şase luni. Iar dacă tensiunile din Orient continuă, va exista posibilitatea de prelungire.

Prețurile carburanților au crescut din nou azi la pompă. Benzina a ajuns în jurul valorii de 8,5 lei pe litru. Este a opta scumpire în această lună și a opta de când a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu.

Printre propunerile Ministerului Energiei se numără și un preț maxim de vânzare pentru benzină și motorină raportat la media prețurilor din 12 martie 2026 de la Consiliul Concurenței, respectiv 8,41 de bani pentru un litru de benzina, 8,61 de bani pentru un litru de motorină.

Printre măsuri se numără și revenirea la schema din 2022 legată de reducerea de 50 de bani, 25 de bani de la pompă, 25 de bani din partea statului, o măsură de altfel salvatoare, o numesc unii specialiști în energie.

Șoferii sunt din ce în ce mai indignați și așteaptă bineînțeles măsuri din partea statului, mulți deja zilele acestea și-au făcut plinul pentru a fi siguri că în următoarea perioadă nu vor mai fi direct afectați de această problemă.

