Ministrul proaspăt instalat la Educaţie transmite, în exclusivitate pentru Observator, că 90 la sută dintre şcolile din România sunt pregătite să organizeze simularea pentru clasa a opta săptămâna viitoare. De cealaltă parte, sindicatele spun că mai mult de jumătate dintre membri au semnat pentru boicot şi pentru grevă generală. Ca de obicei când ceva nu merge în educaţie, cei care au de suferit sunt copiii şi părinţii lor, care habar nu au ce urmează.

În toate şcolile se fac calcule şi se votează dacă luni se poate sau nu susţine testarea pentru elevii de clasa a opta. La şcoala Adrian Păunescu, din Capitală, de exemplu, cele trei clase de a opta vor fi testate cu altă o simulare în săptămâna altfel, pentru că acum, profesorii s-au decis să protesteze.

"În proporție de 100 la sută, prin semnătură acestora, s-a stabilit că nu vom participa la simularea pentru evaluarea națională pentru clasa a opta deoarece vrem să tragem un semnal de alarmă asupa situației la care s a ajuns în momentul de față în învățământ. La noi în unitate sunt în jur de 70 de elevi de clasa a opta, știm un pas important pentru acești elevi, dar e important că ei să își desfășoare activitatea într un mediu sigur cu profesori motivați, cu un sistem de educație finanțat", spune Mihaela Vlad, lider sindical şcoala Adrian Păunescu.

"Cea mai mare nemltumire pe care o am eu și colegii mei este că nu suntem tratați cu respect, iar muncă noastră niciodată nu a fost aporeciata la adevărată valoare, sunt de 11 ani în învățământ", spune Liliana Ilie, învăţătoare la şcoala Adrian Păunescu.

Mai mult de jumătate dintre membrii de sindicat spun că vor boicota simularea. Mai mult de un sfert din ei cer grevă generală. Noul ministrul de la Educaţie vede altfel lucrurile:

"Peste 90 la sută dintre şcoli şi-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea evaluării naţionale. Avem peste şapte mii de evaluatori care s-au înscris, ceea ce reprezintă un număr suficient, dar sigur că ne dorim un număr mai mare şi invităm în continuare profesorii să se înscrie. Am asigurat acest cadru, oferim această oportunitate dacă o şcoala stabilieşte sau nu participarea la un astfel de exerciţiu de simulare este o decizie la nivelul şcolii care poate fi influenţată de diverşi factori. Sunt deja şcoli în care s-au organizat deja un astfel de exerciţiu de simulare. Sunt deschis dialogului şi cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, dar nu în contra-pondere cu organizarea unei simulări care are că scop pregătirea elevilor pentru examenul de evaluare naţională", spune Mihai Dimian, Ministrul Educaţiei.

Reporter: Ministrul Educației spune că simulările sunt pentru elevi, și nu pentru profesori. De ce faceți asta?

Marius Nistor, preşedinte Sindicat Spiru Haret: Păi dacă sunt pentru elevi, îl rog pe domnia să să le susţină, dacă chiar nu înțelege în momentul de față cât de mari sunt tensiunile din sistemul de învățământ preuniversitar. Colegii noștri vor opta pentru greva generală.

Mai sunt trei zile din această săptămână de școală în care în care părinții vor primi mesaje clare din partea profesorilor dacă să îi trimită sau nu pe copiii de clasa a opta la simularea de luni. Și aceeași situație se va repetă și lunea următoare, pe 23 martie, pentru elevii de clasa a douăsprezecea, care trebuie să să susțînă simularea pentru examenul de Bacalaureat.

Planul sindicatelor este să organizeze şi greva generală dacă situaţia nu se va rezolva până încep şi examenele propriu-zise din vară.

