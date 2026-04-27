Pentru a cincea zi la rând, în multe stații PECO din țară s-a terminat motorina. În Brașov, de exemplu, sunt benzinării unde doar mașinile de intervenție – poliția, pompierii, salvarea – au putut alimenta astăzi. Cel mai mare distribuitor din piață dă însă asigurări că este doar o problemă temporară, cauzată de cererea mare.

În București, în benzinăriile celui mai mare distribuitor, au apărut din nou probleme cu stocurile.

Reporter: Ați găsit motorină?

Șofer: Nu, din păcate nu!

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce v-au spus la pompă?

Șofer: Că este indisponibil și să încerc în altă parte.

"La o singură pompă, că la celelalte... nu este. Doar în spate. […] O să se ajungă să nu mai găsim deloc? Să sperăm că nu! […] Situația e internațională, nu e doar la noi! Rău e că avem și instabilitatea asta politică", a spus un alt șofer.

La Brașov, în anumite benzinării au putut alimenta doar pompierii și mașinile de salvare. Într-o stație s-a terminat nu doar motorina, ci și benzina.

Reporter: Motorină standard, nu aveți? […] Deloc? Nici extra, nici standard?

Angajat: Nici, nici! De sâmbătă n-avem, nu știu când vine!

"În unele benzinării din municipiul Brașov, benzina și motorina lipsesc de la vânzare. Aici, de exemplu, benzina standard și motorina standard sunt momentan indisponibile" a spus reporterul Observator Claudiu Loghin.

Șofer: Gata, s-a dus, sărăcie.

Reporter: De ce?

Șofer: Nu mai este, nu este (n.r. combustibil). […] Dezastru, domnule.

"Se întâmplă destul de des. […] Și-așa băgăm de bani puțini și o băgăm pe cea mai scumpă" a spus un șofer.

"Nu vedeți?! Când e ieftină nu e, când e scumpă îi dă drumul" a spus un alt șofer.

Probleme au fost și în alte orașe mari din țară, precum Buzău sau Pitești.

"Liderul pieței de distribuție a carburanților spune că situația este temporară și că nu se pune problema unei penurii. Stațiile unde nu se mai găsesc combustibili, fie că e vorba de motorină sau benzină, sunt realimentate rapid" a explicat reporterul Observator Mădălina Chițac.

Cum s-a ajuns totuși ca de cinci zile benzinăriile să rămână fără carburanți?

"Am avut perioade cu prețuri mai coborâte și atunci cumpărătorii s-au grăbit să profite, să alimenteze mai mult decât ar fi făcut-o în mod normal. […] Ceea ce vedem deocamdată sunt niște aspecte localizate. Depinde cât va dura situația. În timp, aceste incidente ar putea să devină mai frecvente" a explicat expertul în piețe internaționale Claudiu Cazacu.

În plus, liderul pieței are prețuri mai mici decât alte lanțuri de benzinării.

"Această situație e generată de modul extrem de defectuos în care a fost reglementată plafonarea adaosurilor. Inclusiv la rafinare. A determinat să calculeze prețuri la pompă vizibil mai mici decât celelalte" a spus analistul fiscal Gabriel Biriș.

Cea mai ieftină benzină a fost astăzi 8,68, iar cea mai ieftină motorină 8,98 lei.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰