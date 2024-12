Cristina a evitat cozile de la casele de marcat pentru că şi a comandat produsele de care are nevoie pentru masa festivă acasă.

"Cozonacul, nelipsitul de pe masa de sărbători, dar şi produse pentru aperitive, tobă, un muşchiuleţ, dar şi produse pentru cea mică. Noi alegem mai mult să comandăm online, fiind mai uşor mai ales acum cu traficul, noi o avem şi pe cea mică şi e bine că le găsim pe toate în acelaşi loc", spune Cristina, clientă supermarket online.

Afacerea care a prins avânt în pragul sărbătorilor

9 din 10 coşuri de cumpărături făcute în online conţin cel puţin un produs pentru Crăciun. În această perioadă, curierii au program extins pentru a face faţă cererii.

În depozitul acestui supermarket online se munceşte intens astăzi şi se livrează până la 23 şi 30 de minute. Carnea de porc se regăseşte aproape în toate pungile astăzi, iar valoarea medie a unui coş de cumpărături atinge chiar 1000 de lei.

"Am adus 25 de tone de carne de porc pentru aceste sărbători, printre altele se mai găsesc şi cozonacii, de toate felurile, avem peste 18 tipuri de cozonaci. Mai nou a apărut această tendinţă cu cozonacul babka şi cozonacul Dubai. Mai găsim produse de cadou, tot felul de seturi de cosmetice, băuturi, lego, machiaje", a declarat Florin Şelaru, magager de depozit.

La mare căutare sunt şi produsele artizanale

"Produse ready to it, gata făcute, atât sarmale, cât şi ciorbe. Avem ciorbe pentru întreaga familie, la găleţi de 2,3 kilograme, dar şi salată de boeuf, tot ce ştim că trebuie pe masa de Crăciun. Avem foarte mulţi artizani, atât pe produse ready to it, dar şi pe mezeluri, şi mai ales la cozonaci. Creşteri la cozonaci au fost cu 60%, ne aşteptăm şi azi şi mâine să vindem încă o dată toată cantitatea pe care am adus-o în luna decembrie", a declarat Michael Kaiser, CEO supermarket online.

Cine a vrut să-şi ia de pe cap şi grija bradului, a comandat la supermarket şi pomul de Crăciun. Potrivit unui studiu recent, bugetul dedicat sărbătorilor de iarnă a crescut cu 13% în acest an, dar creşterea nu indică neaparat un consum mai mare, ci acoperirea inflației.

