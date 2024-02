Vezi și

Ea este Felicia, pasionată dintotdeauna de obiecte vintage. De aproape 3 ani de zile meșterește în micul ei atelier, unde dă o viaţă nouă pieselor vechi. Fie că vorbim de scaune, mese, cuiere şi chiar dulapuri, toate ajung să fie transformate în opere minunate.

Felicia Poienari: Cel puţin cred că are 100 de ani, am găsit foarte multe găuri, era foarte afectat, clar a stat foarte mult. Inclusiv crăpăturile din vopsea. Sărea vopseaua, am raşchetat-o cu dalta.

Pentru a putea realiza aceste lucrări migăloase, Felicia s-a documentat pe internet şi chiar a participat şi la câteva workshop-uri.

Experienţa, însă, a căpătat-o în atelier, acolo unde îşi lasă imaginaţia să lucreze.

Felicia Poienari: Lucrarea mea de diplomă...o maşină de cusut care era foarte distrusă. Am reuşit să o păstrez. Am vrut să îi dau o utilitate şi atunci poate funcţiona şi ca măsuţă de cafea şi birou.

O viaţă nouă pentru mobila veche

Dacă unii aleg să recondiționeze obiectele pentru că au valoare sentimentală, alții apelează la Felicia când doresc să le dea o nouă înfățișare sau o altă întrebuințare.

Oana Bedrule, client: Butoi vechi din lemn, pe care i-am aplicat un platou mai mare făcut de Felicia cu inscripţii specifice zonei de munte.

Angela Bertea, reporter Obsrevator: Oricine poate încerca să recondiţioneze anumite obiecte, chiar şi după o mica documentare pe internet. Indiferent de rezultat, această activitate reprezintă o terapie pentru a te detaşa de grijile cotidiene.

Prețurile obiectelor recondiționate variază în funcție de complexitatea lor și pot porni de la aproximativ 200 de lei și pot ajunge până la câteva mii de lei, în cazul pieselor voluminoase.

