Gustul mierii i-a bucurat pe toţi cei care au venit să testeze roadele apicultorilor români, din acest an. "Mierea mi-a plăcut foarte mult pentru că nu a fost foarte dulce și e foarte aromată. Mi-am luat și pentru acasă", spune un copil. "Miere polifloră cristalizată. Pe Bărăgan am și eu 10 stupi pentru nepoţi, dar nu pot ... o dau la centrifugă și atât. Am gustat și am văzut că e ceva natural nu mă înșel", declară un bărbat.

Ţara noastră ocupă, în prezent, locul doi în Europa la numărul de familii de albine, după Spania și locul trei la producția de miere. Apicultorii se tem că, în timp, din cauza vremii, nu îşi vor mai putea susţine activitatea.

"Au scăzut foarte drastic producțiile de miere. Cuibul nu a fost pregătit de valul de căldura prezent toată vara. Trăiesc din apicultură, îl iau ca pe un hobby un stil de viață în trei locații diferite de munte șes și câmpie. Dețin la mine în stupină 250-300", spune Marius Igna, apicultor. "Mica mea inovație constă în ciocolată apicolă ce înseamnă 95% miere, 5% ingrediente din industria ciocolatei cacao roșcove și altele. Șerbet apicol 95% miere 5% pulbere de fructe lămâie portocale", declară Cătălin Maxim, apicultor.

Cât costă un borcan cu miere

Un borcan cu miere de salcăm de 400 de grame costă 80 de lei, iar mierea de rapiţă 40 lei. Şerbetul şi ciocolata costă 30 lei. Apicultorii le-au prezentat clientilor şi tehnologia care îi ajută în munca lor. "Sunt un producător cu 300 de familii, suntem din Brașov de la Săcele mai exact. Sunt niște utilaje profesionale aproape automatizate compet", explică Tibi Cașa, apicultor.

Mierea este unul din alimentele cele mai falsificate de pe piaţă. Reporterii Observator au testat mierea din magazinele româneşti în Campania "Ce ne puneți în mâncare" . Rezultatul? "Două dintre probe, mierea de salcâm, o miere scumpă, sunt grosolan falsificate prin înlocuirea mierii de salcâm cu miere de rapiță", explică Alexandru Cîrîc, ICA.

Cum identificăm mierea adevărată

Putem identifica mierea adevărată dacă ne uităm la vâscozitate și la aspectul cristalizat. Cel mai simplu întoarcem borcanul în jos iar dacă această bulă de aer dacă se ridică cu greutate înseamnă că mierea este de calitate și a fost extrasă la timp.

Situaţia este şi mai gravă cu mierea importată din afara Europei, în special din China şi Turcia. Aproape jumătate este îndoită cu sirop de zahăr. Medicamentul natural, devine astfel un pericol pentru organism.

