Lumină naturală, de la răsărit până la apus, intimitate şi o privelişte de vis. Asta îi aşteaptă pe turiştii care ajung la Berinţa, în Maramureş. Cocoţate pe platforme de lemn, cinci căsuţe tip dom geodezic, pe care le confunzi uşor cu nişte igluuri, te transportă în altă lume. Aici, Ştefan şi Oana au scris un capitol important în povestea lor de dragoste.

Ştefan, turist: Un loc unde am început, pot să spun, viaţa de familie, deoarece în acest loc minunat am ales să organizez cererea în căsătorie a iubitei mele. Am ales acest loc datorită peisajului şi a locaţiei.

Oana, turistă: A fost o experienţă cu adevărat magică pentru mine şi pentru viitorul meu soţ. E un loc memorabil. Indiferent de anotimp, experienţa e una de basm.

Nicolae iubeşte Maramureşul şi natura. Şi a vrut ca şi alţii să se bucure de frumuseţea descoperită la doar zece kilometri de Baia Mare.

Nicolae Hosu, administrator: Am dorit ca şi altă lume să cunoască Maramureşul nostru exact aşa cum este el, frumos, tradiţional. Fiecare dintre domuri este personalizat cu câte un minijacuzzi care va fi funcţional cât de curând.

O noapte de cazare în căsuţele originale porneşte de la 600 de lei. Prețul crește dacă turiștii optează pentru pachete de vacanţă în care au incluse deplasări pe pârtii sau vizite la obiectivele turistice din zonă.

Şi casele tip A Frame, cabane construite cu acoperişul în două ape, devin tot mai populare. După două decenii petrecute în Franţa, Radu s-a întors acasă pentru a construi căsuţele visate în jurul unui lac.

Radu Gheorghe, administrator: Am vrut să schimbăm un pic viaţa. Am fost plecaţi timp de 20 de ani copiii începeau şcoala şi am decis să aducem copiii în ţara noastră. Cabana asta e cu jacuzzi, 1.250 lei pe noapte. Momentan avem trei şi să vedem cum decurg treburile, poate mai facem.

Capacitatea unei astfel de cabane este de şase persoane, o cazare prietenoasă pentru familiile cu copii.

