Sute de ceşti de cafea se fac zilnic la o cafenea din nordul Capitalei. Vlad Ştefănescu şi-a deschis localul în urmă cu doi ani.

Afacerea deschisă de Vlad în Capitală

"Am început cu un spaţiu de 28 de metri pătraţi. La 6 luni am luat spaţiul de lângă şi ne-am extins. Am avut şi momente în care am atins un record de 1.500 de cafele într-o zi. Am crescut preţurile o singură dată, undeva la 10-15%", povesteşte Vlad Ştefănescu, proprietar cafenea.

În cafeneaua lui, un espresso se vinde cu 10 lei, cappuccino costă 16 lei, iar un latte este 18 lei.

De ce s-a scumpit cafeaua în România

Am ajuns să bem cafea chiar mai scumpă decât italienii sau spaniolii. În timp ce la noi o ceaşcă de cafea costă, în medie, 2 dolari, în Italia ajunge la 1,5 dolari, iar în Spania la 1,9 dolari. Explicaţiile celor din industrie?

"În Italia, 90% din cafenele lucrează cu produs comercial. Care are altă trasabilitate şi alt cost", spune Vlad Ştefănescu, proprietar cafenea.

"În Italia, de exemplu, cafeaua este servită mai pe repede înainte, mai to go decât aici, unde este pe un model similar cu cel din Franţa, în care eşti încurajat să te bucuri de cafea", adaugă Luca Dumitrescu, reprezentant cafenea.

În Franţa, o cafea costă 3 dolari, însă cea mai scumpă cafea o plătesc norvegienii - 4,4 dolari. Prețurile cafelei la nivel mondial au crescut vertiginos în ultimele luni, contractele futures de la Londra pentru boabele de robusta atingând un maxim istoric în iulie - peste 4.000 de dolari pe tonă.

Chiar şi aşa, clienţii români nu lipsesc din cafenele.

Reporter: Câţi bani daţi într-o săptămână pe cafea?

Clienţi: Undeva la vreo 200 de lei.

Reporter: Unde locuiţi?

Clienţi: În Anglia.

Reporter: Şi acolo o cafea cât costă?

Clienţi: 3 lire jumătate, 4 lire.

Reporter: Aici vi se pare mai scumpă?

Clienţi: La fel!

Cultura cafelei, un trend în ţara noastră

"La noi în ţară nu a existat această cultură a cafelei. Am dus lipsă de această cultură şi odată ce acest val cultural a venit la noi în ţară, l-am primit cu braţele deschise", spune Luca Dumitrescu, reprezentant cafenea.

Şi am deschis tot mai multe cafenele. O analiză recentă arată că, în acest an, numărul de cafenele s-a apropiat de 1.000. România este totuşi pe ultimele locuri în Europa în ceea ce priveşte consumul de cafea. Bem, în medie, mai puţin de o ceaşcă pe zi.

