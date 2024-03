Vezi și

Veronica Gavril, client: Pozele ne ajută să ne întoarcem în momentele alea frumoase şi practic toate aceste evenimente din viaţa noastră, Crăciunul, Paştele, aniversările sau efectiv fiecare zi pe care o fotografiem rămâne o amintire în eternitate.

Sigur, există şi reguli pentru asta. Decorurile, de exemplu, sunt foarte importante.

Clara Mihociu, reporter Observator: Şopronul bunicii, unul dintre cele mai apreciate decoruri din sezonul rece a prins viaţă, la propriu. Decoraţiunile de iarnă au fost înlocuite. Brazii nu mai sunt aici şi avem foarte multe flori că, să nu uităm, suntem în plină primavară, iar întreg spaţiu trimite acum mai degrabă la ideea unei case pe plajă.

O şedinţă foto costă între 700 şi 1.200 de lei

Paul Pădurariu, fotograf: Doamnele primesc foarte încântate cadouri şedinţe foto şi am fost surprins de 8 martie: hai, dă-mi un voucher de şedinţă foto pentru şefa, pentru naşa. Chiar săptămâna trecută am avut o campanie şi am fotografiat 32 de portrete de femei într-o zi. După şedinţa foto de Crăciun, foarte mulţi părinţi mi-au spus ne vedem la Paşte, ne vedem la primăvară şi am zis să vin în întâmpinarea lor dacă tot e cerere.

În funcţie de durată şi de numărul de fotografii cerut de client, o şedinţă foto costă între 700 şi 1.200 de lei.

