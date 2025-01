Carnea de porc are şanse să nu mai fie cel mai importat aliment din România. Ministrul Agriculturii promite că vom găsi mai mult porc românesc în galantare. Cum se traduce la raft o creştere a producţiei?

Ar trebui ca în acest an să găsim mai multă carne românească de porc în galantare, atunci când mergem în supermarket sau în pieţe.

Avem o promisiune din partea ministerului Agriculturii, şi anume că în acest an România va produce în plus un milion şi jumătate de porci, ceea ce înseamnă că producţia de carne românească ar trebui să crească şi să depăşească 35%, asta în contextul în care avem o producţie de 20% de carne la noi în ţară, iar restul de 80% vine din import.

Am început să importăm carne de porc din cauza pestei porcine care a afectat fermele de la noi din ţară. În prima jumătate a anului trecut am importat carne de porc de peste jumătate de miliard de euro. Dacă am creşte producţia, ar însemna preţuri mai mici şi carne de o calitate mai bună.

Articolul continuă după reclamă

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Amenzi până la 50.000 de lei pentru postări politice pe rețelele sociale. Sunteţi de acord cu această măsură? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰