Au investit 8.000 de euro şi acum au o afacere de succes. Un cuplu din Sibiu şi-a transformat pasiunea în sursă de venit

Andrei are 34 de ani şi lucrează într-o fabrică de ciocolată, iar Andreea are 33 de ani şi este consilier juridic. Cei doi au creat în 2017 o mică afacere, Dei Flowers & Events, în urma pasiunii Andreei pentru aranjamentele florale. Afacerea a apărut la scurt timp după nunta acestora.

„Este o afacere mai mică, am început-o în 2017. După ce am avut nunta noastră, soția și-a dat seama că-i place să lucreze cu florile. Începutul a fost mai greu neavând un spațiu închiriat, lucram doar pe bază de comenzi și de evenimente. Ușor-ușor ne-am extins și am deschis un magazin cu vânzare”, a povestit Andrei pentru publicaţia locală Turnul Sfatului.

Florăria se află în localitate Şelimbăr din Sibiu, iar pe lângă buchetele de flori tradiţionale, ce doi es ocupă cu aranjamentele florale şi pentru evenimenteprecum nunţi şi botezuri.

Marfa este adusă săptămânal, special din Olanda

„Absolut toate florile se pot găsi la noi în florărie. Florile sunt aduse din Olanda, în fiecare miercuri ne aprovizionăm cu marfă proaspătă. În principiu, trandafirii sunt foarte ceruți, dar noi facem aranjamente în funcție de ce vrea omul, dacă omul vrea lalele, de exemplu, noi ne pliem după cerințele clientului”, a povestit bărbatul

La început cuplul a investit 8.000 de euro în mica afacere, însă fiecare zi este o investiţie în florărie, spun proprietarii. Florile sunt aduse chiar din Olanda în fiecare săptămână.

„Începutul a fost cu o investiție minimă, dar investiția cea mai mare a fost în 2022 când am mutat florăria, undeva la 8.000 de euro, costuri care au inclus închirierea spațiului, dar și florile. Dar investiția este constantă pentru că tot timpul trebuie să te aprovizionezi, să fi în tendințe cu ce se cere pe piață”, au adăugat ei.

