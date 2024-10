Black Friday 2024. Unii comercianţi au dat deja startul reducerilor, alţii se pregătesc pentru campania de Black Friday. Cert este că toţi promit reduceri mari la mii sau poate chiar zeci de mii de produse, reduceri care ajung chiar şi până la 50%.

La ce trebuie să fie clienţii atenţi

Ar trebui să fim atenţi şi prudenţi în această perioadă, în primul rând de unde ne cumpărăm produsele de Black Friday şi există şi câteva sfaturi de care ar trebui să ţinem cont: în primul rând să întocmim o listă cu ceea ce dorim să cumpărăm şi să notăm şi preţurile pentru produsele respective în aşa fel încât atunci când cumpărăm să vedem dacă reducerea este sau nu reală. Mai apoi, se comparăm preţurile, există diverse site-uri unde putem face aceste comparaţii de preţuri şi să alegem cea mai bună ofertă.

Mai apoi să verificăm dacă trebuie sau nu să plătim transportul şi să avem grijă şi la plăţile pe care le facem în mediul online, să ne asigurăm de faptul că acel comerciant este unul de la care am mai comandat în trecut şi un comerciant în care avem încredere. Comercianţii de altfel trebuie să informeze corect consumatorii, iar reducerea să fie aplicată la cel mic preţ din ultimele 30 de zile.

Potrivit estimărilor companiei, după un an 2023 în care Black Friday a generat încasări de aproximativ 450 milioane de euro (la nivelul întregii luni noiembrie /online&offline), în 2024 se estimează o atingere a bornei de 500 milioane de euro. Black Friday a debutat deja în unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 8 noiembrie, ziua în care cei mai mulţi jucători din IT & C, fashion, food, beauty, home&deco, servicii etc. vor organiza campanii speciale de reduceri de preţuri.

