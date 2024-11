Ofertele din magazine ne fac din nou cu ochiul. Comercianţii s-au aliniat trendului internaţional şi au dat acum startul campaniei de Black Friday. "Încercam să fac un cadou. Şi am şi reuşit. Pentru că sunt reducerile, m-au ajutat. Nişte hăinuţe. Un hanorac şi o pereche de pantaloni. În jur de 30% reducerea", spune un român. "Cadouri de Crăciun. Şi cadouri pentru Moş Nicolae şi toate sărbătorile care urmează. Cosmetice, haine. Parcă anul trecut au fost reduceri mai mari", zice un altul.

Hainele, încălţămintea şi cosmeticele sunt produsele cele mai căutate. Iar retailerii promit discunturi care ajung şi la 50%. Pentru un pulover, care în mod normal costă 279 de lei, retailerul a redus preţul la 167 de lei. "În mod tradiţional, sărbătoarea de Black Friday e în ultima vineri din noiembrie. Şi majoritatea brandurilor care sunt pezente atât la nivel european, cât şi în Statele Unite aleg să serbeze şi să facă această campanie în ultima vineri din noiembrie", spune Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online.

Găsim reduceri şi de 60% la vacanţe. Putem cumpăra pachete turistice în Turcia, Egipt, Tunisia sau Grecia la preţuri sub 500 de euro de persoană. Iar biletele de avion sunt mai ieftine cu 30%. O cursă dus spre Berlin, Bruxelles, Copenhaga sau Hamburg e sub 50 de euro. Orice achiziţie am face, trebuie să fim atenţi, spun experţii în comerţ online.

"Să comparăm preţurile. Pentru că o reducere promisă poate să nu fie reducerea reală. Să fim atenţi la posibilitatea returului, posibilitatea garanţiei, să putem repara produsul, să putem avea un service pentru electronice, electrocasnice", adaugă Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online.

"Returul pentru produsele achiziţionate în regim online se poate face într-un termen de 14 zile calendaristice, de la data la care s-a livrat produsul. Acest drept de retragere este valabil pentru achiziţiile online. Dacă discutăm de articole achiziţionate din magazine fizice, aceste 14 zile de retragere nu se aplică", spune Elena Moise, consilier Centrul European al Consumatorilor.

Dacă întâmpinăm vreo problemă la achiziţia produselor, putem face o sesizare la Protecţia Consumatorilor. De altfel, reclamaţiile în perioadele cu reduceri cresc cu 50%, arată datele Centrului European al Consumatorilor. La începutul lunii, când cei mai mulţi retaileri de la noi au organizat Black Friday, vânzările au crescut cu peste 20%.

