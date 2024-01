Mâncăm tot mai scump de la un an la altul. Coşul cu alimentele de bază ne costă acum cu 18% mai mult decât în 2023, în ciuda măsurii luate de autorităţi de a plafona adaosul comercial. Şi, în timp ce mâncarea se scumpeşte, salariile nu reuşesc să ţină pasul deloc. Oamenii ajung să scurteze lista de cumpărături sau să taie din cantitate .

Vezi și

Fiecare vizită la supermarket sau în piaţă e o surpriză pentru buget. Alimentele se scumpesc văzând cu ochii.

Dacă am pune într-un coş opt produse de bază, cum ar fi lapte, pâine, orez, ouă, caşcaval, carne, fructe şi legume, am plăti pentru acesta 500 lei. Cu 90 de lei mai mult faţă de ianuarie 2023, adică o creştere de 18% într-un an. Asta în ciuda plafonării adaosului comercial.

Adrian Codîrlașu, vicepreședinte CFA România: Când se pune restricţie contrară economiei de piaţă, comercianţii găsesc cum să sară peste ea. Şi am văzut, de exemplu, modificare de cantitate sau creştere de preţuri a altor bunuri.

Şi producţia tot mai mică de alimente, alături de creşterea importurilor sunt alte cauze ale scumpirilor.

Dragoş Frumosu, sindicat industria alimentară: Nu am avut programe care să dezvolte zonele respective. Imediat după 90 foarte multe ferme s-au închis, suprafeţe de teren agricol s-au închis. Suprafeţe pe care cultivam ceea ce trebuia pentru industrie: roşii, ceapă, usturoi, ardei. Tot ce ţine de latura legumelor şi fructelor.

În timp ce coşul de cumpărături s-a scumpit cu 18%, salariul minim a crescut cu doar 9,5%

Suma de 500 lei dată pe coşul cu alimente de bază reprezintă 24% din salariul minim net de puţin peste 2.000 de lei, adică un sfert din venit, în condițiile în care la începutul anului trecut era de 22,5% din salariul minim.

Adrian Codîrlașu, vicepreședinte CFA România: Cei care câştigă venitul minim pe economie au avut o scădere substanţială a nivelului de trai. Dacă ne uităm la componentele inflaţiei, cea mai mare creştere de preţ au înregistrat-o produsele alimentare. Produse care ocupă cea mai mare pondere în cazul unei familii care primeşte venitul minim pe economie.

1,5 milioane de români sunt plătiţi cu salariul minim.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰