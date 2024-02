Vezi și

Alexandra are 33 de ani şi lucrează ca editor imagine de acasă de 5 ani. Îşi obţine venituri atât de la firme din ţară, cât şi din străinătate.

Alexandra Pătruțoiu, editor imagine: Am reuşit să-mi sporesc activitatea într-un confort al casei mele pe care nu aş fi văzut-o niciodată ca fiind birou. Lucrez şi când termin munca, revin la viaţa mea personală. Am închis calculatorul şi am ajuns acasă.

Milenialii sunt mai eficienţi şi îşi cunosc abilităţile profesionale

La fel ca Alexandra, majoritatea milenialilor muncesc din faţa unui ecran şi pune preţ pe timp. Cei din această generaţiie sunt mai eficienţi şi îşi cunosc abilităţile profesionale.

Cătălin Anghel, specialist IT: Este o generaţie care este foarte încrezătoare în sine, se aruncă să facă, îşi schimbă des joburile şi cred că toată lumea se învârte în jurul lor.

Costin Sorici, economist: Va înlocui (n.r. generaţia) tipul de muncă pe care noi îl ştim cu un alt tip de muncă, online, dar nu doar asta, ci probabil şi mai puţine ore de muncă pe săptămână.

Sunt cel mai des regăsiţi în conducerea brandurilor de top

Persoanele născute între 1981 şi 1996 au avut parte de o altfel de educaţie şi sunt cel mai des regăsiţi în conducerea brandurilor de top.

Enache Tușa, sociolog: Părinţii lor au avut în general un copil sau doi, atunci veniturile pe care aceste familii le aveau, le permiteau de fapt să le ofere standarde de educaţie mai bune, să le ofere o viaţă diferită.

Milenialii au trecut şi de nişte hopuri financiare majore, cum ar fi criza financiară din 2008 sau, mai recent, pandemia şi războiul din Ucraina. Astfel, în prezent, mulţi dintre ei cheltuie cât au.

Bărbat: Aleg să-i cheltui împreună cu familia şi pe momentele cele mai frumoase. Banii dacă îi strângi, ce faci? Îi strângi, îl strângi şi nu te bucuri de moment şi trec clipele pe lângă tine.

Studiul arată faptul că pragul maxim al averii va fi atins în următorii 20 de ani

Studiul arată faptul că pragul maxim al averii va fi atins în următorii 20 de ani, iar asta pentru că vor avea parte de moşteniri, inclusiv imobiliare.

Costin Sorici, economist: Este o generaţie care, aşa cum am spus, beneficiază de acumulările generaţiilor precedente. Suntem în cel mai bun moment al omenirii din punct de vedere al prosperităţii generale, pe de altă parte, o provocare pe care o văd este mărirea discrepanţelor între cele mai bogate şi cele mai sărace pături din societate.

Pentru anul curent, ca aşteptări, în topul câştigurilor stau tot milenialii, urmaţi îndeaproape de cei născuţi după 1997. Generaţia „Baby Boomer“ este cea mai pesimistă cu privire la creşterea averii în 2024.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se par deplasate unele declaraţii ale Înaltpreasfinţitului Teodosie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰