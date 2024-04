Cine a sperat că se va putea înscrie în programul Casa Verde în această primăvară, mai are de aşteptat. Cum etapa din 2023 a fost blocată în instanţă, şi ediţia din acest an va întârzia şi ar putea porni abia în toamnă. Însă ar putea veni cu o premieră. Pe lângă panouri solare, s-ar putea achiziţiona şi baterii de stocare a energiei.

După un an de aşteptare, Aurel Istrate a reuşit într-un final să-şi monteze panourile prin Casa Verde. A ales un sistem de 5 kW, suficient pentru a-şi acoperi consumul.

Aurel Istrate, beneficiar Casa Verde: Dacă nu ar fi fost problema cu instanţa, s-ar fi mişcat totul mai repede. Nu ar trebui să mai plătim niciodată curentul, pentru că consumul nostru e undeva la 2-3 kW pe zi. Şi acestea ar trebui să producă undeva la 15 kW.

Abia în august-septembrie ar putea începe Casa Verde 2024

Până când se vor instala toate panourile din etapa de anul trecut mai durează. Aşa că, cine s-a gândit că se va putea înscrie în primăvara asta în programul finanţat de stat mai are de aşteptat.

Mircea Fechet, ministrul mediului: Nu poate decât să înceapă de îndată ce epuizăm bugetul pentru prima etapă. Adică 1,75 de miliarde de lei. Avem peste 60.000 de beneficiari care au indentificat deja un instalator.

Abia în august-septembrie ar putea începe Casa Verde 2024. Bugetul e unul record: două miliarde de lei, cel mai mare de până acum. Iar programul ar putea cuprinde anul acesta şi baterii de stocare.

Albert Soare, instalator fotovoltaice: Panourile produc doar ziua, noaptea tot depindem de reţea. 06.33 Sistemul fotovoltaic va prioritiza consumul. din ce producem, prima dată merge către consumatorii casnici. Iar diferenţa noi alegem s-o direcţionăm către reţea sau către baterii. Cel mai probabil vom direcţiona către baterii, până ele sunt încărcate, iar ceea ce se va produce suplimentar va merge şi către reţea.

Mădălina Chiţac, reporter Observator: Cu banii de la stat, prin programul casa verde, am putea monta pe această casă un sistem fotovoltaic de 5 kW. Am putea alege să montăm şi o baterie care stochează energia, cu o putere tot de 5 kW, însă ar trebui să plătim în plus undeva la 10.000 de lei. Aşa că şi sprijinul din partea statului ar trebui să crească de la 20.000 până la 30.000 de lei.

