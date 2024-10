Fondurile pentru Bucureşti-Ilfov s-au terminat într-un minut şi cinci secunde. Doar cei mai norocoşi au reuşit să obţină finanţarea de 30.000 lei.

"Am exersat undeva la vreo săptămâna. Am văzut o groază de tutoriale cum poți să le faci mai bine, mai rapid. Am reușit sub un minut", a declarat Paul Şuta, beneficiar finanţare.

Casa Verde 2024. Bugetul de 114 milioane de lei s-a epuizat în timp record, 65 de secunde

Practic, s-au înscris în program 58 de persoane pe secundă. Doar puţin peste 3.800 de oameni au avut succes, deşi cererea a fost enormă, de peste 1 milion de dosare. Cei care vrut să fie siguri că prind finanţare au apelat la firme care le-au garantat depunerea într-un timp record, uneori de până la 15 secunde.

La fel a procedat şi Sonia Simionov. În paralel, s-a înscris şi ea în program.

"Emoții de ziceai că dau BAC-ul a patra oară. Copiază, copiază, copiază, enter pasul următor, date personale, scrie ce e scurt, copiază ce e lung... Fondurile au fost epuizate și eram: doamne, să mă fi înscris firma. La 10:02 primesc mail că la ora 10:00:31 firma la care am apelat m-a înscris în programul Casa Verde. Așa eram: s-a câștigat olimpiada", a declarat Sonia Simionov, beneficiar finanţare.

Alţii nu au fost atât de norocoşi. "Într-un minut și 15 secunde se pare că nu am reușit. Să facă și domnul Fechet să vedem în cât timp reușește dânsul să-și încarce dosarul pe platformă", a declarat Lucian Toma, înscris pentru Casa Verde.

Acuzații de fraudă la înscrierile în Programul Casa Verde 2024

Asociaţia Prosumatorilor vorbeşte despre fraudă cu inteligenţa artificială la înscrieri - susţine că un om nu poate completa dosarul în 30 de secunde. Firmele care se oferă să facă înscrieri percep un tarif care ajunge la 600 de lei.

"Este o practică pe care nu o încurajăm, nu este o practică legală, nu consider că un program de subvenționare trebuie să se bazeze pe un comision care se plătește unor terți", a declarat Dan Tudose, expert în energie verde.

Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că a luat măsuri pentru a evita folosirea roboţilor la înscriere şi că, până acum, nu a identificat fraude. "Administrația Fondului pentru Mediu a adăugat un cod de verificare (captcha) tocmai pentru a evita utilizarea roboţilor la depunerea dosarelor", a transmis Administraţia Fondului de Mediu.

Ce riscă persoanele care apelează la firme dubioase pentru Casa Verde

Cei care îşi dau datele personale unor astfel de firme se pot trezi cu credite luate pe numele lor la IFN-uri.

"Descurajăm clienţii să apeleze la astfel de firme sau persoane care asigură depunerea acestor documente. Benficiarii riscă să plătească o sumă şi să rămână atât fără suma respectivă, cât şi fără dosarul depus", a spus Sorin Lăpădatu, instalator fotovoltaice.

Luni încep înscrierile pentru Regiunea de Sud-Vest, cu un buget de aproape 200 de milioane de lei, iar marţi pentru Regiunea Vest.

