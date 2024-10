Suspiciuni de AI și programe speciale la înscrierea în Casa Verde 2024: "Cum și câte dosare s-au validat sub 30 de secunde, de exemplu?" - Shutterstock (arhivă)

"În ultimele două săptămâni, paginile de social media ale prosumatorilor au fost inundate de oferte de „ajutor” contra cost, pornind de la câteva sute de lei și ajungând la peste o mie de lei, prin introducere directă sau folosind extensii de browser – programe dedicate pentru înscrierea super rapidă. Inventivitatea românilor, mai ales a celor care au văzut o oportunitate de a câștiga bani din această înscriere, s-a făcut simțită în special în cea mai bogată zonă a României, care are și cei mai mulți prosumatori.

București – Ilfov a coborât bariera de timp la un minut pentru 3.800 de dosare

Faptul că înscrierea se face într-un minut nu pare exagerat, mai ales că zona are mulți oameni „litterați” în calculatoare. Interesant este că, din informațiile noastre, o persoană care s-a validat în 40 de secunde a avut cronologic al 1.100-lea dosar validat.

Articolul continuă după reclamă

Termenul de 40 de secunde este unul de invidiat și ridică întrebarea logică: cum și câte dosare s-au validat sub 30 de secunde, de exemplu?

A.P.C.E. consideră procesul de înregistrare viciat

În urma discuțiilor cu persoane specializate în domeniu, există suspiciuni privind „robotizarea” înscrierii prin diverse metode, unele implicând chiar Inteligența Artificială.

Pentru a demonstra acest lucru, Asociația Prosumatorilor din România (A.P.C.E.) a cerut oficial către AFM să ne informeze câte dosare s-au înregistrat sub limita de 30 de secunde de la deschiderea sesiunii. Considerăm că limita de 30 de secunde este sub capacitățile umane de a înscrie informațiile cerute pe platformă. Dacă astfel de dosare există, cu siguranță există suspiciuni mari de implicare al unor programe speciale de inscriere rapida in aplicatie.

A.P.C.E. propune soluții pentru viitoarele sesiuni Casa Verde Fotovoltaic

Având în vedere implicarea unor „mercenari” din zona IT-ului în procesul de înscriere, cu implicații posibil grave legate de transmiterea datelor personale, programul actual a devenit un fel de „loterie” în care unii își cumpără șansele de a câștiga lozul câștigător. A.P.C.E. propune ca viitoarele programe să fie cu adevărat o loterie...

Asociația Prosumatorilor (A.P.C.E.) propune ca TOȚI doritorii să depună documentele cerute de programul AFM pe zonele respective, iar dosarele validate să fie „extrase” aleatoriu, printr-un program computerizat elaborat și securizat, posibil de către STS, pe baza numărului de dosar.

În acest fel, vom da șanse egale tuturor celor care se înscriu și eliminăm inechitatea ca doar persoanele literate în calculatoare să poată accesa aceste fonduri.

Aceasta propunere a A.P.C.E. a fost transmisa si către AFM spre a fi luata in considerare pe viitor", a transmis Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor si a Comunităților de Energie (APCE)

Bugetul de 114 milioane de lei pentru București - Ilfov a fost epuizat

Bugetul de peste 114 milioane de lei alocat regiunii București - Ilfov în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice a fost rezervat integral vineri prin înscrierea unui număr de 3.804 persoane fizice.

"Încă o etapă de înscrieri s-a finalizat cu succes astăzi. Încă 3.804 de gospodării, din București și Ilfov, vor primi finanțarea de 30.000 de lei prin Programul Casa Verde Fotovoltaice, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, stocării și livrării surplusului în sistemul energetic național. Beneficiile utilizării sistemelor de panouri fotovoltaice și a bateriilor de stocare a energiei aferente le reprezintă reducerea costurilor la factura de electricitate, precum și, pe termen lung, reducerea emisiilor de carbon la nivel național", a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu-Adrian Neculaescu.

Săptămâna viitoare se vor derula următoarele sesiuni de înscriere:

- 7 octombrie 2024 - Regiunea Sud-Vest - județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea - 199.200.000 lei

- 8 octombrie 2024 - Regiunea Vest - județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara şi Timiș - 229.110.000 lei

- 9 octombrie 2024 - Unități de cult – toate regiunile - 20.100.000 lei.

Perioada de înscriere începe la ora 10.00 și se termină la ora 23.59, pentru fiecare regiune, în limita bugetului alocat.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 30.000 lei pentru achiziționarea şi montarea unui sistem de panouri fotovoltaice şi a unei instalații de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, cu condiția suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 3.000 lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Puneţi în aplicare sfaturile primite de la specialiştii în parenting? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰