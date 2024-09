Maria Vacaru vrea să fie sigură că va primi subvenţia de la stat - şi-a făcut deja calcule. "Atât sistemul, cât şi bateriile vor avea 10 kW. Şi vrem să reducem toate costurile. De la o factură în jur de 700 de lei să ajungem pe zero. Noi am estimat în jur de 40.000 de lei. Deci ne-ar mai rămâne să acoperim noi 10.000 de lei", spune Maria Vacaru.

Startul se dă pe 27 septembrie, la ora 10 dimineaţa. Pentru început, se vor putea înscrie cei din regiunea Nord Vest, urmând ca, până pe 9 octombrie să aplice şi celelalte regiuni. Cei care vor să prindă sprijinul de la stat trebuie să îşi facă un cont pe site-ul AFM cu cel puţin 24 de ore înainte de a se da startul. Apoi să completeze dosarul online şi să încarce documentele într-un timp cât mai scurt. "În mai puţin de 2 minute, pe fiecare regiune, fondurile s-ar putea să se termine", spune Dan Tudose, instalator fotovoltaice.

Unii au făcut simulări

Pentru a fi siguri că vor completa repede formularele, unii au făcut simulări, ca să prindă viteză. "Am făcut webinarii în care le-am arătat oamenilor şi i-am trecut prin tot parcursul. Am avut cam o mie de participanţi, la fiecare webinar. Am creat o platformă în care pot să se antreneze. Au inclusiv un timer", explică Albert Soare, instalator sisteme fotovoltaice.

Ba chiar au apărut şi firme care garantează, contra cost, faptul că vom prinde un loc în program: "Te înscriem în mai puţin de un minut în programul Casa Verde 2024 sau îţi dăm banii înapoi".

Grupurile de Facebook fierb

Şi grupurile de Facebook fierb. Unii se întreabă dacă pot aplica la Casa Verde de pe patru calculatoare în acelaşi timp ca să fie siguri că prind finanţarea. Anul acesta, statul are buget-record: două miliarde de lei. Fiecare beneficiar va primi 30 de mii de lei şi va contronui din banii lui cu 3.000 de lei pentru montarea panourilor şi a bateriilor. "3 kW de panouri şi 5 kW baterii de stocare. Putem să instalăm 3, 4, 5 kW de panori şi 5,6,7 chiar 10 kW baterii de stocare. Cu un plus faţă de contribuţia proprie", spune Dan Tudose, instalator fotovoltaice.

Dacă programul nu se mai blochează, ca anul trecut, am putea avea primele panouri instalate la sfârşitul acestui an.

