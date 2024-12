În ultimul moment şi-a luat Anca vacanţa de Revelion. Va merge în Norvegia. "Este o croazieră. Pe fiorduri, până la cercul arctic. Ne place foarte mult zona şi am mai fost şi am zis să ne ducem iarăşi. Că ne place. De câteva zile de gândim, de vreo 3 zile. Şi astăzi am zis haide să luăm şi să ştim o treabă. 7.000 de euro", a declarat Anca.

Pe final de an, locurile sunt limitate. "Cam tot ce a însemnat Crăciun şi Revelion s-a ocupat din timp anul acesta. Ca niciodată până acum, când lumea era reticientă. Mai avem foarte puţine locuri", a spus Ioana Burcea, director de marketing agenţie de turism.

"Disponibilitatea este de un maxim 10%, cu menţiunea că zilnic avem un număr crescut de rezervări, astfel încât probabil că ultimele locuri se vor epuiza în câteva zile", a declarat Raluca Barbu, reprezentant agenție de turism.

De Crăciun, cei mai mulţi români aleg oraşe care au târguri cu tradiţie. "Am avut solicitări şi pentru Bruges, am avut solicitări pentru târgul de Crăciun de la Paris. Winter Wonderland, Anglia, în funcţie de preferinţele turiştilor. Fie un city escape, puţin mai lung. Aici turiştii noştri pot explora Praga, Malta, Istanbul. Sau tot ce înseamnă capitalele imperiale: Budapesta, Viena", a spus Ioana Burcea.

Şi Laponia este destinaţia ideală pentru un Crăciun ca în poveşti. Preţurile încep de la 1.800 de euro de persoană.

"În funcţie de câte zile se stă, pentru că sunt plecări cu 4 nopţi, cu 6 nopţi, vorbim de plecările de Crăciun, revelion. Pachete care conţin şi cine festive, diverse mese şi activităţi mai multe incluse în pachet", a declarat Raluca Barbu, reprezentant agenție de turism.

Pentru Revelion mulţi au ales locuri exotice

"Avem o ofertă foarte bună pentru Thailanda, acum la 999 de euro, 7 nopți cu mic dejun și zbor charter direct inclus. În Republica Dominicană, la fel, tarife foarte bune cu zbor charter direct din București, precum și Maldive, Zanzibar. În Kenya, pachetele includ și Safari, tarifele sunt un pic mai mari, de la 1.500 de euro, dar ai și Safari, și zbor, și cazare cu mic dejun inclus", a spus Cosmin Marinof, CEO agenție de turism.

Pentru a-i atrage pe clienţi, agenţiile de turism vin cu discounturi.

"Tarifele acestea sunt de tip last-minute și au reduceri mari incluse. Practic, dacă cineva vrea să meargă acum, pe ultima sută de metri, să-și rezerve vacanța, va găsi tarife de la 400-500 de euro de persoană. În mod normal, acestea erau mai mari, însă, fiind last-minute, beneficiază de discounturi de până la 30-40% chiar", a explicat Cosmin Marinof, CEO agenție de turism.

Aceleaşi discounduri le vom găsi şi în ianuarie.

