Mirosul de cetină proaspătă se simte din plin în această pepinieră din judeţul Bihor, de la cei peste 3.000 de brazi plantaţi. Francisc i-a pus în ghivece pe cei mai frumoși pentru a-i pregăti de vânzare şi speră că astfel, nu vor mai ajunge la gunoi, după sărbători.

La ce preţ ajunge un brad în ghiveci

Francisc Pantea, proprietar pepinieră: Bradul are 1,40 înălţime, de la ghiveci în sus şi creşte, cât creşte vârful. Şi crengile laterale. Deci atâta creşte într-un an. Bradul acesta are în jur de 7-8 ani.

Bradul argintiu este originar din Colorado, SUA. Are mai mult clei şi miroase mai puternic. Este de altfel şi cel mai rezistent.

Cumpărător: Nici un brad artificial nu poate să-ţi ofere senzaţia şi căldura unui brad natural, nici pe departe. Aşa am crescut, de mici, cu brazi în casă.

Preţurile încep de la 140 de lei şi ajung până la 360 de lei, pentru un brad de 2 metri şi jumătate. În ultimele zile, din această pepinieră au fost cumpărați peste 50 de brazi în ghiveci.

În marile magazine, oferta începe de la 99,90 de lei

Rodica Simionaș- director comerț online: Preţurile începând de la 99,90 şi avem o ofertă. Dacă clienţii achiziţionează brazi, pot să vină înapoi cu bradul respectiv, şi vor primi un card cadou de 25 de lei.

În fiecare an, în Europa sunt tăiați 60 de milioane de brazi pentru Crăciun. Importurile de brazi pentru sărbătorile de iarnă au crescut de la an la an pentru că din pădurile noastre se taie tot mai puțini.

