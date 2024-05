Cât de atractivă este România pentru cei care vor să lucreze în străinătate. Pakistanezii, elveţienii sau italienii, cei mai tentaţi să muncească aici

România se află pe locul 89 în clasamentul celor mai atrăgătoare ţări pentru cei care vor să lucreze în străinătate, în timp ce Capitala are un scor mai scăzut decât cel de la nivel de ţară, fiind plasată pe locul 118, potrivit studiului anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group şi eJobs.ro, potrivit Agerpres.