"FMI propune ca pentru a reduce deficitul bugetar să introducem o taxă pe carbon. Vorbim despre o taxă pe care o vom plăti pentru folosirea de combustibili poluanţi şi care s-ar putea regăsi în costul facturii, în costul impozitelor, dar şi în carburanţi mai scumpi", transmite Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Taxă de carbon pentru populaţie

"Un imobil care foloseşte gaze naturale emite într-un an pentru fiecare kilowatt consumat 0,205 kg de carbon. Asta înseamnă că un apartament cu două camere ajunge să emită într-un an cam 2 tone de carbon, iar un apartament cu 4 camere emite într-un an 3 tone de carbon. Asta se va traduce automat în facturi mai mari sau poate în impozite mai mari", adaugă Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Spre exemplu, la un apartament cu 2 camere, costul anual cu gazele ar fi în prezent de 3.100 de lei. Dacă se va introduce această taxă înseamnă un cost anual cu gazele de 3.900 de lei. Şi carburanţii ar putea să fie mai scumpi cu aproximativ 12 procente. Dacă ne uităm la o maşină Dacia Logan care parcurge într-un an 15.000 de km, asta înseamnă că într-un an ea produce cam 2 tone de carbon", mai spune Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Sunt momentan nişte recomandări de la FMI, dar ar putea să se aplice în viitorul apropiat, pentru a aduce mai mulţi bani la bugetul de stat.

