Andreea Milea, reporter Observator: Pentru o maşină cu o capacitate cilindrică de 2000 de centimetri cubi, impozitul va ajunge de anul viitor la peste 260 de lei. Creşteri la fel de mari vor fi şi pentru locuinţe. Spre exemplu, pentru o garsonieră veţi plăti aproape 200 de lei, iar pentru un apartament cu două camere, mai bine de 250 de lei pe an. Cu cât imobilul este mai mare, cu atât taxele şi impozitele sunt mai mari, aşa că pentru un apartament cu 3 camere veţi plăti 400 de lei pe an iar pentru unul cu 4 camere, mai bine de 560 de lei pe an.

Mulţi bucureşteni se grăbesc să plătească taxele până la 1 martie

Această majorare vine după ce impozitele au crescut, deja, de la 1 ianuarie. Ca să echilbreze balanţa, mulţi bucureşteni se grăbesc să plătească taxele până în martie, ca să primească o reducere de 10 procente.

Cuplu: Le-am plătit toate, suntem la zi cu ele. Vreo 700 şi ceva de lei. Pe casă a fost 260-270 de lei, mai plătesc impozit la masină şi pe parcare. Vreo 740 de lei. Eu zic că este destul de mult.

Andreea Milea, reporter Observator: La direcţia de taxe si impozite locale din sectorul 3 al Capitalei, vin zilnic sa-si plătească dările la stat aproape 400 de oameni. Până acum, peste 160.000 de locuitori şi-au achitat taxele şi impozitele locale.

Sectorul 2 are şi mai mulţi localnici grăbiţi să plătească taxele comunicate luna trecută: peste 180.000 nu mai au nicio datorie la primărie.

Iulian Ilie, director general direcţia de taxe şi impozite sector 3: În primele două luni avem o creştere de 15% faţă de anul precedent, la aceeaşi perioadă. În proportie de 97% din cei care plătesc acum, plătesc integral. 80% sunt plăţi prin intermediul online sau prin card bancar.

Taxele şi impozitele, pe locul 2 în topul cheltuielilor unei gospodării

Adrian Codîrlaşu, analist economic: Vom avea rate de inflaţie mai mari în următoarea perioadă, prin urma si taxele se vor ajusta cu aceste rate de inflaţii mai mari. Orice creştere de taxe duce la reducerea venitului disponibil si practic ne vor duce la nişte economii mai mici.

În topul cheltuielilor unei gospodării, taxele şi impozitele sunt pe locul doi, după mâncare şi băutură. Anul trecut, patru primării de sector au încasat aproape 300 de milioane de lei fiecare. Echivalentul sumei plătite de primăria generală pentru schimbarea a 50 de kilometri de reţea de termoficare.

