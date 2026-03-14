Ce măsuri au luat ţările din UE în faţa scumpirii carburanţilor. Expert: Suntem printre codaşi

În contextul în care prețul petrolului Brent continuă să crească, iar perspectivele pentru perioada imediat următoare nu sunt deloc încurajatoare, tot mai multe state din UE au aplicat deja soluții pentru a limita scumpirea carburanților. În România reacțiile au fost limitate, deși prețurile de la pompă rămân printre cele mai apăsătoare raportat la puterea de cumpărare.

La ce trebuie să ne așteptăm în perioada imediat următoare?

Dumitru Chisăliţă, preşedintele asociaţiei Energia Inteligentă: Din păcate, azi noapte, bursele au închis cu o creștere din nou a țițeiului Brent, care a ajuns la 103 dolari pariru. Asta arată că toate declarațiile care au fost în ultima vreme din partea diverselor persoane din conducerea SUA sau din partea Agenției Internaționale pentru Energie nu au fost apreciate ca fiind salvatoare de către traderii de țiței.

Cel mai probabil, dacă lucrurile și în weekend-ul acesta vor continua la nivelul a ceea ce s-a întâmplat în ultime două săptămâni, o să vedem o deschidere luni noaptea din nou a prețului la baril mai ridicat, adică peste 103 dolari pe baril. Asta înseamnă că în ceea ce ne privește, evoluțiile nu sunt deloc îmbucurătoare. Discutăm de potențiale creșteri de preț peste pragul psihologic de 9 lei pe care îl avem în momentul de față.

Articolul continuă după reclamă

Guvernul ar trebui să declare o situație de criză pentru a plafona prețul, în urma cererii Ministerului Energiei. Ce ar însemna până la urmă această situație?

Dumitru Chisăliţă, preşedintele asociaţiei Energia Inteligentă: Situația de criză este legată de insuficiența cantităților de motorină, benzină, țiței. Sistemul românesc a fost proiectat, construit și gândit tocmai pentru a face față unor astfel de situații periculoase care puteau să apară în România cauzate de diverse perturbații mondiale. Toate informațiile publice care au existat de la toate nivelele până la momentul de față arată că România are capacitatea ca în următoarele șase luni de zile să se gospodărească cu motorina, benzina, țițeiul, contractele, respectiv producția internă pe care o avem.

Ori, într-o astfel de situație, obținerea unui stări de urgență care să scoată efectiv cantități de benzină, motorină, țiței din rezerva de stat nu se impune. Această situație s-ar impune doar într-o situație de criză ori conform declarațiilor existente în ultimele două săptămâni nu suntem într-o situație de criză. În ceea ce privește plafonarea, ea nu trebuie legată neapărat de o situație de criză sau oricare alte măsuri, măsuri fiscale sau de altă natură, ele pot să fie aplicate.

Important este să identificăm și consecințele pentru astfel de situații, pentru că e foarte, foarte important ca aceste consecințe să aducă lucruri bune și să prevină eventuale situații periculoase în care ne-am putea găsi la un moment dat.

La nivel european se discută de asemenea luarea unor măsuri pentru întreg blocul comunitar. Avem vecini care deja au implementat măsuri apropo de ceea ce se întâmplă la pompă. Cum ar trebui să vedem totul din perspectiva rumânească?

Dumitru Chisăliţă, preşedintele asociaţiei Energia Inteligentă: Să știți că avem aproape toate țările din Uniunea Europeană care au întreprins ceva concret. De 3, 4, 5, 6, chiar 12 zile sunt țări din Uniunea Europeană care au venit cu măsuri, unele de natură fiscală, unele care au privit blocarea temporară, cum a făcut Croația pentru două săptămâni a marjelor și respectiv a prețului final. Austria, de exemplu, a venit și a impus o limită ca să nu crească mai mult cu 0,03 euro pe litru de motorină prețul de pe-o zi pe alta.

Adică, practic, suntem printre codașii în ceea ce privește măsurile. Noi, în mod concret, avem o singură măsură, măsura care s-a luat acum două zile în guvern legat de 20 de bani pe litru, suplimentar față de subvenția care exista până la momentul de față pentru transportatori.

În rest, nu avem absolut nicio măsură concretă luată şi, în același timp, trebuie să spunem că, pe datele din 13 martie 2026, avem cel mai mare preț la motorină și al doilea cel mai mare preț la benzină raportat la puterea de cumpărare. Deci, ar fi trebuit să fim între primele țări care ne preocupă dezvoltarea unor activități în ceea ce privește activități concrete. Adică, nu să povestim doar, ci să și înfăptuim.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰