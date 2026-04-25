A treia zi de scumpiri mari în toate benzinăriile. Stațiile unde motorina e încă sub 9 lei

Carburanţii s-au scumpit sâmbătă noaptea în toate staţiile de alimentare. Cele mai mari creşteri de preţuri sunt în staţiile Rompetrol, 20 de bani/l la benzină şi 15 bani la motorină, şi în cele MOL, de 20 de bani la diesel şi 13 bani la benzină. Liderul pieţei, OMV Petrom, a majorat cu 20 de bani preţul motorinei şi cu 10 pe cel al benzinei, relevă datele analizate de Profit.ro.

de Redactia Observator

la 25.04.2026 , 07:19
A treia zi de scumpiri mari în toate benzinăriile. Stațiile unde motorina e încă sub 9 lei

Cu doar 4 zile în urmă, marţi, diferenţa faţă de preţul de pe 1 martie coborâse la mai puţin de 10 bani/l atât în cazul benzinei, ci şi în cel al combustibilul diesel. Între timp, preţurile au crescut cu aproximativ 65 de bani/l.

Cu cât s-au scumpit carburanţii

Liderul pieţei, OMV Petrom, a majorat acum cu 20 de bani preţul motorinei şi cu 10 bani pe cel al benzinei, după ce vineri scumpise cu 35 de bani benzina şi cu 25 de bani dieselul, iar joi efectuase alte creşteri de 20 de bani/l, atât în staţiile Petrom, cât şi în cele OMV, notează Profit.ro.

Astfel, în mai puţin de 3 zile, preţul benzinei a crescut de la 8,07 la 8,72 lei/l în staţiile Petrom, şi de la 8,18 la 8,83 lei/l în cele OMV.

Dacă în dimineaţa zilei de joi, în staţiile Petrom se găsea cea mai ieftină benzină (8,07 lei/l), la prima oră a zilei de sâmbătă în staţiile OMV se poate cumpăra cea mai scumpă benzină din staţiile din capitală (8,83 lei/l, cu 11 bani peste staţiile Petrom, cu 8,72 lei/l).

Similar, preţul motorinei s-a majorat în mai puţin de 3 zile de la 8,33 la 8,98 lei/l în staţiile Petrom şi de la 8,42 la 9,07 lei/l în cele OMV.

Creşteri şi la Rompetrol

Şi Rompetrol a efectuat sâmbătă o creştere considerabilă de preţuri, de 15 bani la motorină şi 20 bani la benzină, preţurile practicate în staţiile grupului kazah ajungând la 9,22 lei/ll la diesel, respectiv 8,68 lei/l la benzină.

Grupul maghiar MOL a crescut preţul motorinei cu 20 de bani, care a ajuns la 9,19 lei/l, şi pe cel al benzinei cu 13 bani, care se poate cumpăra cu 8,82 lei/l.

Lukoil a scumpit cu 8 bani motorina, care a ajuns la 9,15 lei/l, şi cu 17 bani benzina, care se poate cumpăra cu 8,62 lei/l.

Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
