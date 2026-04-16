Video Scumpirile la pompă i-au făcut pe unii români să uite de lege. Au făcut plinul şi au plecat fără să plătească
Şoferii nu au renunțat la mașini. Este aglomerat în continuare oriunde şi la orice oră. În schimb, s-au aglomerat cazurile de furturi la pompă.
În această dimineața ne-am trezit cu prețuri mai mici la carburanți. Este vorba de o ieftinire cu 35 de bani pe litru pentru benzină și 30 de bani pe litru pentru motorină, în ultima săptămână. Cel mai utilizat carburant a avut o ieftinire de puțin peste 1 leu.
În ceea ce privește numărul de șoferi care în ultima perioadă au ales să renunțe la mașină sau și-au continuat obiceiul de a conduce către muncă, către școala copilului, ciifrele celei mai relevante aplicații de trafic folosite de români arată că, în ultima lună, nu am avut o scădere în ceea ce privește traficul din București, dar și traficul din restul țării.
Ba din contră, a existat o oarecare creștere, mai mică comparativ cu cea de anul trecut. Iar în ceea ce privește o anumită clasă socială, anumite persoane au ales chiar să treacă cumva în sfera infracțională, în sfera penalului, și să-și facă plinul la mașină și să plece fără să plătească.
Foarte important este că, deși a crescut nu foarte mult această cifră, cei mai mulți au fost prinşi deja de polițiști și sancționați așa cum prevede legea.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰