Şoferii nu au renunțat la mașini. Este aglomerat în continuare oriunde şi la orice oră. În schimb, s-au aglomerat cazurile de furturi la pompă.

În această dimineața ne-am trezit cu prețuri mai mici la carburanți. Este vorba de o ieftinire cu 35 de bani pe litru pentru benzină și 30 de bani pe litru pentru motorină, în ultima săptămână. Cel mai utilizat carburant a avut o ieftinire de puțin peste 1 leu.

În ceea ce privește numărul de șoferi care în ultima perioadă au ales să renunțe la mașină sau și-au continuat obiceiul de a conduce către muncă, către școala copilului, ciifrele celei mai relevante aplicații de trafic folosite de români arată că, în ultima lună, nu am avut o scădere în ceea ce privește traficul din București, dar și traficul din restul țării.

Ba din contră, a existat o oarecare creștere, mai mică comparativ cu cea de anul trecut. Iar în ceea ce privește o anumită clasă socială, anumite persoane au ales chiar să treacă cumva în sfera infracțională, în sfera penalului, și să-și facă plinul la mașină și să plece fără să plătească.

Foarte important este că, deși a crescut nu foarte mult această cifră, cei mai mulți au fost prinşi deja de polițiști și sancționați așa cum prevede legea.

Bogdan Dinu

