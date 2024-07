Video Ce taxe au plătit statului multinaţionalele din România

Multinaţionalele cu afaceri in tara noastra plătesc statului taxe şi impozite care depăşesc cu mult sute de milioane de euro, în fiecare an. Vorbim de cei mai mari contribuabili pe care îi are România, din industriile petrolului şi tutunului. Sunt cei care au creat zeci de mii de locuri de muncă şi au contribuit anul trecut cu aproape 9 miliarde de euro la PIB-ul ţării.