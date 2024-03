Românii au prins gustul ambarcaţiunilor. Fie că sunt de pescuit, de agrement sau de viteză, numărul lor creşte de la an la an. 6.500 de euro costă cea mai ieftină pe care o găsiţi acest weekend la salonul nautic de la Bucureşti. Iar cea mai scumpă este aproape 100.000 de euro. Cei interesaţi trebuie să ştie că întreţinerea bărcilor nu e nici ea ieftină.

Claudiu a venit tocmai din Galaţi pentru salonul nautic. Vrea să se uite cu atenţie la modele şi apoi să-şi cumpere prima barcă! "Pentru mine un buget ar fi undeva la 15-20.000, cu tot cu motor. Deltă, Dunăre, plimbări, poate şi pe mare! Mi-am dat seama că e relaxant", a declarat Claudiu. Pentru necunoscători, culorile şi designul ambarcaţiunilor sunt mai importante decât specificaţiile tehnice.

Cea mai scumpă barcă de la târgul nautic se vinde cu aproape 100.000 de euro. "Stabilitarea, proiectarea ambarcaţiunii este de aşa natură încât totul să fie la îndemână. Feelingul care ţi-l creează o asemenea ambarcaţiune când o foloseşti este cu totul deosebit!", a declarat Ovidiu Rebegel, director general distribuitor de bărci. Şi industria nautică devine sustenabilă. La târg a fost lansată şi prima barcă electrică fabricată în România. Costă aproape 9.000 de euro şi nu ai nevoie de permis pentru plimbarea cu ea.

"Încărcarea este asigurată de panoul solar. Nu ar trebui să o băgăm în priză niciodată, în cazul în care mergem 4-5 ore pe zi. Avem foarte multe lacuri nu doar în România, cât şi în Europa unde accesul cu motoarele termice este interzis, dar un motor electric, cu un joystick şi cu o manşă..", a declarat Cosmin Tămbăloiu, manager de producţie barcă electrică. Ca şi maşinile, şi bărcile trebuie întreţinute, ne explică Romeo Dreţcanu, instructor de yachting de 25 de ani şi experimentat navigator.

"În mod normal este cam 10% din valoarea bărcii pe an. Deci dacă barca asta valorează 100,000, îţi poţi închipui că te costă 10.000 pe an întreţinerea, fără cheltuielile extraordinare. Aici în Mangalia este 1.500 de euro pe an numai locul, după care ai asigurare, este la fel ca la maşini. ", a declarat Romeo Dreţcanu, proprietar de barcă. "Se adaugă impozite, întreţinerea bărcii, câteva sute de euro. La o ambarcaţiune cu motor vorbim despre altfel de mentenanţă. Trebuie să scoatem barca o dată pe an din apă ca să o curăţăm, să o pregătim pentru următorul sezon", a declarat Ionuţ Tudose, organizator. Salonul Nautic din Capitală poate fi vizitat până mâine seară, iar preţul unui bilet este de 40 de lei.

