Criză de IT-işti la CNAS, deşi primesc salarii de 3.900 de euro net. Din cinci posturi, doar două sunt ocupate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) are dificultăţi, de mai bine de un an, în a găsi specialişti în IT. Astfel, din cele cinci posturi, doar două sunt ocupate.