Laura, Cristina şi Andreea sunt colege de aproape 10 ani... şi le leagă, înainte de orice, dragostea pentru aviaţie. Îşi trăiesc visul astăzi. Avionul a devenit... acasă şi le aduce bucurii multe. Într ele, apusurile aurii şi răsăriturile ca în poveşti.

Laura Gârdu, pilot comandant: În aviaţie povestea a inceput în timpul liceului. Dorinţa a apărut destul de spontan, într-un impuls de idealism al vârstei.

Reporter: Să spunem că ne urmăresc acum tinere care au 16 ani şi vor să facă asta. Ce trebuie să ştie?

Laura Gârdu, pilot comandant: Nivelul minim de studii este de Bacalaureat. Cu această diplomă te înscrii la o şcoală de aviaţie...

Acolo începe cu adevărat călătoria.

Laura Gârdu, pilot comandant: După ce te angajezi trebuie să urmezi noi cursuri, să te specializezi pentru tipul de aeronavă pe care compania o operează. În cazul meu a fost vorba de Boeing 737. Cu trecerea anilor mi-a plăcut din ce în ce mai mult...în loc să apară plafonarea sunt noi provocări, zborul îmi descoperă o nouă faţetă, un alt lucru interesant de care nu ştiam că există

Andreea Pencu, copilot: Am început ca însoţitor de bord timp de şapte ani, visul meu fiind de fapt să devin pilot. Pe la sfârşitul lui 2014 am lăsat job-ul respectiv şi am început şcoala de pilotaj, am început aici cursurile după care am continuat la Miami şi cam aşa a început.

A început iar apoi, a continuat.

Andreea Pencu, copilot: Prima calificare...chiar dacă pare mic acum privind în spate, primul zbor singură, prima licenţă în mână, când poţi să spui că eşti pilot indiferent de avion...e cea mai mare bucurie!

Reporter: Cum te simti cand esti la manşă?

Andreea Pencu, copilot: Ca acasă!

Cristina Preda: Eu mi-am dorit să fac asta de când eram mică, pentru că îl vedeam pe tata, care era pilot. Pentru că erau foarte putine femei care pilotau la vremea aceea, tata nu şi-a dorit să îl urmez, am făcut o facultate şi un master în comunicare, dar apropiindu-mă de 30 de ani, mi-am dat seama că nu vreau să renunţ la visul meu şi atunci am început Scoala de Aviaţie. La 30 de ani am început să pilotez avioane comerciale şi de atunci am ştiut sigur că sunt pe drumul care îmi place.

