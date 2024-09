Românii iubesc vacanţele all inclusive! Mai mult de jumătate dintre sejururile rezervate în această vară la marile agenţii de turism din ţară au avut cazarea şi trei mese asigurate. Turcia, Tunisia şi Egipt au fost destinaţiile preferate, atât pentru preţurile avantajoase, cât şi pentru atracţiile turistice.

Românii sunt mari amatori de vacanţe all inclusive din motive bine întemeiate. "Pentru noi a fost foarte benefic deoarece fetiţa nu mănâncă chiar orice. Nu trebuie să te deplasezi şi e foarte ok", spune un român. "Antalya, în Turcia şi ne-a plăcut foarte mult! Cum noi am fost cu familia şi cu mai mulţi nepoţi ne-am încadrat perfect în ambient", adaugă altul.

Românii care au ales să meargă în această vară la all inclusive au plătit, în medie, 1.500 de euro pentru un pachet pentru doi adulţi şi un copil, şapte nopţi, la un hotel de cinci stele. Destinaţiile preferate au fost Egipt sau Turcia, iar cine vrea să-şi rezerve deja pe anul viitor, poate prinde un hotel de patru stele cu 450 de euro.

Clienţii optează deseori pentru varianta de early booking

"Clienţii noştri optează pentru varianta de early booking, nu doar prin prisma tarifului, ci şi prin faptul că îşi pot eşalona plăţile. Turistul îşi poate alege pachetul, blochează preţul anul acesta şi se bucură de un sejur extraordinar anul viitor. Când vine vorba de early booking, noi cerem doar 10% din valoarea totală a pachetului pentru momentul înscrierii", declară Cristina Burcea, director de marketing agenţie de turism.

În ultimul an, cererea de pachete care să includă cazarea şi toate mesele a crescut cu 10%. "80% dintre români au ales hotelurile de cinci stele, iar la hotelurile de cinci stele au ales şi acest regim de masă, all inclusive sau ultra all inclusive. 45% dintre turiştii români călătoresc împreună cu copii. Aleg să călătorească în grupuri mici, împreună cu prietenii şi familia", explică Lucian Mosdoczi, director de vânzări agenţie de turism.

Familiile rămân clienţii principali ai vacanţelor all inclusive

Familiile rămân clienţii principali ai vacanţelor all inclusive, dar mai nou vor să îmbine relaxarea cu excursiile. "All inclusive nu mai înseamnă să mănânci de dimineaţa până seara. All inclusive-ul înseamnă că ai o ofertă foarte mare şi mănânci ce vrei. În Egipt mergi ca să vezi frumuseţile Egiptului şi cine merge în Hurghada merge şi să viziteze la Carnar, la Luxor. La fel şi în Tunisia", adaugă Alin Burcea, preşedinte ANAT.

Sociologii spun că românii aleg acest tip de vacanţă pentru că ştiu la ce să se aştepte. "Ţine de obişnuinţă şi de o predictibilitate a cheltuielilor. Oamenii se simt mai puţin încorsetaţi. E ruperea de cotidianul de zi cu zi şi atunci îşi doresc acest tip de vacanţă", spune Sorin Cace, sociolog.

Românii au cheltuit mai mult în concediile din acest an. O bancă online a înregistrat cheltuieli în valoare de peste 500 de milioane de euro în destinaţiile de vacanţă, în creştere cu 43%.

