De ce se clatină domeniul IT în România. Cum au ajuns programatorii să aibă salarii mai mici faţă de acum 2 ani

Bugetele alocate pentru servicii IT s-au diminuat cu aproximativ 20%, faţă de acum 2 ani, arată o analiză a OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software. Scăderea bugetelor pentru IT a fost determinată, în mare parte, de incertitudinile economice globale, de inflaţie şi de necesitatea companiilor de a prioritiza investiţiile esenţiale. Potrivit analizei, În România, flexibilitatea şi adaptabilitatea devin esenţiale pentru companiile de IT care doresc să îşi menţină clienţii şi să atragă noi proiecte, iar programatorii români au început să accepte salarii mai mici pe fondul scăderii numărului de proiecte şi al creşterii concurenţei.