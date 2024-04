Deficitul bugetar în primele 3 luni a ajuns la 2,1% din PIB-ul României. Gaura din buget a urcat la 36 de miliarde de lei

Vezi și

Veniturile totale au însumat peste 85 de miliarde de lei în primele două luni ale anului 2024, în creştere cu peste 17%, iar cheltuielile pe anul 2024 au înregistrat o creştere cu un punct procentual faţă de aceeaşi perioadă a anului 2023. Situația urmează să fie discutată astăzi de membrii Ministerului Finanțelor și Ministerul Dezvoltării.

Ciolacu: Până la sfârşitul anului vom avea o inflaţie sub 5%

Premierul Marcel Ciolacu a apreciat, miercuri, că până la finalul anului 2024 inflaţia va coborî sub 5% şi că România se va încadra în deficitul bugetar propus.

"Cu certitudine, până la sfârşitul anului, vom avea o inflaţie sub 5%. Trebuie să amintesc ce inflaţie am preluat ca prim-ministru, cu două cifre? Am adus-o într-o zonă rezonabilă şi va continua să scadă. Dacă nu intra PSD la guvernare şi nu veneam cu plafonarea la energie, am fi avut o inflaţie de 30%", a afirmat Ciolacu, joi.

Ciolacu a precizat că în decembrie România se va încadra în deficitul propus, la fel ca şi anul trecut. "În ianuarie, întotdeauna avem această discuţie. Anul trecut ne-am încadrat în deficitul pe care vi l-am anunţat de când am preluat mandatul de premier, cu toate că era 6,8%, am depăşit acel moment. Acum mă întrebaţi ce se va întâmpla în decembrie. Ne vom încadra în deficit. Deficitul în acest moment nu e depăşit prin consum, ci prin investiţii.

Şi veţi vedea că aceste investiţii se vor întoarce în economie şi se vor regăsi în taxe şi impozite. Toate ţările dezvoltate au făcut aşa. Am avut ghinionul şi eu şi Nicolae Ciucă să plecăm de la un deficit de 9,2% pornit de la 2,7%, de la o datorie publică de peste 50% de la 37%, cu datorii de 200 de miliarde făcute de domnul Cîţu. A fost o nenorocire pentru România acest cetăţean", a explicat Ciolacu.

Referindu-se la o eventuală impozitare progresivă, Ciolacu a explicat că aceasta nu vizează salariile, ci veniturile excepţionale. "Nu a vorbit nimeni de impozitarea progresivă a salariilor, nici măcar eu care sunt un fan al impozitării progresive. Dimpotrivă, am spus de vreo sută de ori că vorbim de impozitarea progresivă a veniturilor cumulate sau a veniturilor excepţionale. Am şi dat un exemplu, dacă cumperi un teren cu 10.000 şi îl vinzi cu 10 milioane de euro, niciunde în lumea asta nu plăteşti un impozit de 1% sau maximum de 10%. Plăteşti un impozit diferenţiat, pentru că este un venit excepţional", a adăugat Ciolacu.

