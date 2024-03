Vezi și

Cu doar 0,2% a scăzut inflaţia în februarie, comparativ cu luna ianuarie. Prea puţin, faţă de aşteptările economiştilor. "Ne aşteptam să ajungem poate sub 7%. Taxele şi impozitele noi mereu aduc o creştere de preţuri. Ceea ce înseamnă o creştere pentru producători, se reflectă pe parcurs", a declarat Florin Andrei, profesor de finanţe. "Ne aşteptam să scadă mai mult. Am avut o creştere mai mare decât s-a aşteptat pe preţurile la combustibil", a declarat Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

În lupta cu inflaţia, românii trăiesc viaţa la promoţie

Serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 8%, iar alimentele cu aproape 5%,

Cel mai mult au crescut preţurile la peşte, carne de vită sau de porc, dar şi fructe şi legume.

Plătim însă mai mult şi pentru detergenţi, medicamente sau articole de igienă. "Ne afectează în puterea de cumpărare. Nu ne revenim în ceea ce priveşte o putere de cumpărare mai ridicată. Fiecare încearcă să-şi protejeze bugetul. Şi caută alternative mai ieftine", a declarat Florin Andrei, profesor de finanţe.

În lupta cu inflaţia, românii trăiesc viaţa la promoţie: vânează reducerile sau caută magazinele cu produse ieftine. Şi magazinele cu haine sau articole pentru casă la preţuri mici devin tot mai populare. În total, acestea au ajuns să aibă, în 2023, o cotă de piaţă de 27%, iar vânzările le-au crescut cu 20%. Preţurile nu dau semne să scadă prea curând. Şi nici ratele. Banca Naţională mai aşteaptă până când va decide reducerea dobânzii-cheie.

"E clar că în primul trimestru al acestui an nu ajungem la o cifră care să permită o abordare clară legată de scăderea ratei de dobândă de politică monetară. Haideţi să avem o inflaţie stabilizată sau cel puţin care dă semne foarte clare de coborâre sub 7% câteva luni la rând", a declarat Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR. "Toată piaţa îl aşteaptă. Vorbim de rate, vorbim de credite noi care pot fi luate la nişte dobânzi mai mici", a declarat Florin Andrei, profesor de finanţe. Abia spre final de an inflaţia ar putea ajunge sub 5%.

