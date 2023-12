Pentru românii cu animale de companie , vacanţa de iarnă vine cu o grijă, dar şi cu o cheltuială în plus. Dacă îşi doresc să plece de acasă, stăpânii trebuie să găsească un hotel sau o bonă pentru câine sau pisică. Cum de sărbători cererea este mare, rezervările trebuie făcute chiar şi cu câteva luni înainte.

Se ştie că rezervările pentru sărbători se fac cu mult timp înainte. Iar asta este valabil şi în cazul hotelurilor pentru animale. Sau... mai ales în cazul lor.

Ioana Pop, administrator hotel canin: Rezervările la noi se fac încă din vară sau cel puţin ultimele camere se ocupă încă din luna noiembrie, final de luna octombrie. Pentru trei, patru zile de cazare la noi, preţul este între 200 şi 300 de lei.

Cazare mai scumpă de sărbători

Acum, cu greu mai găseşti vreun loc liber. Şi la fel se întâmplă şi în cazul hotelurilor pentru pisici. În plus, cazarea costă mai mult acum decât în restul anului.

Lucian Brucea, proprietar hotel de pisici: În perioada aceasta, preţul la cuşetă este de 99 de lei, iar la camerele vip 139 de lei. În camera vip, pisicuţa are o cameră doar pentru ea, are parte de un mic dejun de mancare umedă. Toate serviciile noastre sunt all inclusive, avem inclusă mancarea, apa plată, nisipul de litieră, interacţiunea zilnică, joaca cu pisicuţele.

Noul trend: bone pentru animale

Cine nu găseşte loc la hotel, are varianta unei bone pentru animale. Preţurile pornesc de la 35 de lei şi ajung până la 100 de lei pe zi. Gabriela este pet sitter de un an. Are altă meserie de bază, dar întotdeauna a iubit animalele. Aşa i-a venit şi ideea să se ocupe cu asta: după ce ea însăși a trebuit să găsească o soluţie pentru pisicile ei care nu o puteau însoţi în concedii.

Gabriela, pet sitter: Mi-a plăcut foarte mult ideea în sine de a face animalele să se simtă confortabil. Atunci când merg la pisică în vizită când sunt stăpanii plecaţi curăţ litiera mai întâi, schimbăm apa, ne jucăm pentru că trebuie să aibă activitate înainte de masă. Vizitele durează 30 - 40 de minute. De fiecare dată în perioada de vară şi în perioada sărbătorilor, Crăciun, Paşte, Revelion, cresc cererile foarte mult.

Hrănitoarele automate, o altă soluţie

Iar cine nu-şi ia nici bonă, ar putea încerca măcar hrănitoarele automate.

Anca Ivan, reprezentant petshop: Avem foarte multe produse care ne ajută în acest sens. Atât să primească mâncarea, dar şi dispozitive care asigură apa proaspătă. Aici avem un dispozitiv şi la ora setată se deschide clapeţica şi animalul are acces la mâncare. În acest produs poate fi stocată o cantitate de doi litri de apă, apa este în permanenţă recirculată şi are întotdeauna gust de proaspăt. Şi pentru peşti este o provocare să îi laşi mai multe zile acasă, avem atât hrana cu descompunere lentă, cât şi hrănitoare automate.

Un astfel de hrănitor automat costă între 100 şi câteva sute de lei.

