În a doua zi de Crăciun, cele mai multe săli de fitness sunt deschise, iar clienţii nu sunt puţini nici ei. Cei mai mulţi încearcă să compenseze ceea ce au mâncat la masa de Crăciun, în prima zi, cu mişcarea. Sunt cel puţin două categorii de clienţi: împătimiţi ai sportului sau... simpli vinovaţi de mese prea îmbelşugate de Crăciun.

"Oh, Doamne... Îmi place mâncarea din România. Îmi plac sarmalele, micii, ciorba de burtă. Toată mâncarea. Ieri am mâncat mult și am băut vișinată. Iar azi antrenament. Și apoi mă duc să… mănânc. Din nou", spune un tânăr.

"Personal am avut grijă la ce mănânc înainte de sărbători. Și acum mi-am dat voie să mănânc ce vreau. Mi-am organizat totul în așa fel încât să nu-mi pară rău după sărbători. Și cred că cel mai bine ar fi să fim cumpătați", spune o altă tânără.

Cumpătarea este cheia. Dar dacă uităm de ea, există soluţii ulterioare. Sportul şi dieta. Combinate.

"Toti ştim cât mâncăm şi ce punem pe masă în perioada asta. Trebuie să compensăm prin mişcare şi sport. Aici avem, de exemplu, clienţi care au mâncat ieri mult şi au venit să facem mişcare azi dimineață", spune Karrar, antrenor fitness.

"Undeva la 300 de grame de sarmale și 100 grame cozonac depăşesc deja necesarul zilnic al unei persoane. Este foarte important ca după o masă copioasă să ne revenim şi să avem un meniu cât mai echilibrat, poate mai bogat în salată, brânzeturi, peşte, carne slabă", spune Nicoleta Stratulat, nutriţionist.

Sfaturile nu vin deloc târziu. După Crăciun, urmează Revelionul, cel puţin la fel de provocator din punct de vedere culinar.

