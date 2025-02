Pilotul de bob Andrei Nica, împingătorul Mihai Calancea și antrenorul Cezar Popescu au devenit salvatori peste hotare. Totul s-a întâmplat pe o şosea îngheţată din oraşul Altenberg din estul Germaniei. Din cauza vremii extreme, o femeie în vârstă de 38 de ani a pierdut controlul volanului şi a ajuns cu maşina în care se aflau cei doi copii ai ei şi un căţel în şanţ.

Mărturia sportivilor români

"Am plecat de la sala de forţă, între timp începuse să ningă destul de puternic şi am luat-o pe cel mai scurt drum spre hotel, acest drum fiind un drum mai periculos cu serpentine. La un moment dat după o curbă am observat o maşină mică, de culoare roşie, ieşită de pe carosabil. Se vedeau şi urmele cum a derapat din cauza zăpezii, era ieşită de pe carosabil. Era înclinată destul de mult, cam 45 de grade spre râpă. Am oprit imediat şi le-am spus sportivilor mei să dăm o mână de ajutor", a declarat antrenorul Cezar Popescu.

Antrenorul s-a urcat la volanul maşinii în timp ce sportivii au împins.

"Şoferiţa era panicată, în stare de șoc. A spus că ea nu mai are curaj să se urce în masină. Am zis că iau eu cheile, am intrat în masină, am pornit, am băgat viteza întai iar băietii din lateral faţă dreapta au împins în timp ce eu acceleram uşor și am scos mașina imediat. Când am intrat în maşină şi am văzut cât de înclinată era, puțin aşa mi-a crescut pulsul", a continuat să povestească antrenorul.

"Toată lumea era în stare de şoc. Ne-am bucurat pentru că nu a fost nimeni rănit. N-am avut niciun fel de frică. Ea a venit după noi, ne-a rugat să facem o poză. A fost foarte fericită", a povestit pilotul de bob Andrei Nica.

Cei doi sportivi au câștigat bronzul la competiție

"Dânsa s-a exprimat că am fost îngerii ei, în momentul ăla", a continuat antrenorul.

Trei zile mai târziu, cei doi sportivi au câştigat medalia de bronz la campionatul mondial de tineret, după Elveţia şi Germania.

"Pe locul 3 echipajul României, medalie de bronz. Nica Andrei, Calancea Mihai. Felicitări, băieţi! Mici dar puternici", s-a auzit la premierea de la Campionatul mondial de tineret.

"Să spunem că fapta aceea bună s-a regăsit și în această medalie de bronz. Andrei care este pilotul echipajului şi cu Mihai împingator au fost la 5 sutimi de medalia de argint", spune Cezar Popescu, antrenor de bob.

În semn de mulţumire, femeia le-a promis sportivilor că de acum va susţine pentru prima dată, echipa de bob a României.

