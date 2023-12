Vezi și

Laurenţiu deţine trei microîntreprinderi în Capitală. Pe final de an face ultimele pregătiri pentru a implementa E-factura în toate firmele. "Va fi complicat în prima fază. Sunt multi antreprenori care poate nu au toate cunoştinţele necesare, sunt mulţi care nu au semnături electronice. Ne asteptăm să apară probleme în primele luni", a declarat Laurenţiu Oprea, antreprenor.

De la 1 aprilie se vor da şi amenzi, între 1.000 şi 10.000 lei

Pentru a implementa noua măsură, antreprenorii au nevoie de un sistem de facturare electronic în valoare de 100 de euro pe an. La asta se adaugă alţi 35 de euro pe an pentru o semnătură digitală, necesară pentru a avea acces în spaţiul privat virtual de la ANAF. "Acolo isi va declara firmele la care este actionar şi crează o legătură între sistemul de facturare pe care il detine şi spaţiul privat virtual pentru a incarca acolo facturile", a declarat Laurenţiu Oprea, antreprenor.

De la 1 ianuarie, firmele vor fi obligate să raporteze facturile emise în 5 zile lucrătoare în sistemul RO E-Factura. Varianta pe hârtie va mai putea fi utilizată, în paralel, doar până la 30 iunie 2024. De la 1 iulie, furnizorii au obligaţia să transmită către clienţi facturile doar prin intermediul sistemului. "Întrebarea cea mai mare care se pune este daca ANAF e pregatit sa primeasca o cantitate atat de mare de date. Existand temerea in piata ca sistemele se pot bloca. Vorbim de sute de mii de facturi pe zi", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal.

Odata ce facturile sunt incarcate in sistem, softul va detecta cu ajutorul inteligentei artificiale suspiciunile de evaziune fiscala si va emite alerte in acest sens. Pana acum insa doar 19% din totalul companiilor active din tara noastra s-au inrolat in sistemul RO E factura, adica 133.000 din 700.000 de firme. Softul va fi finalizat până la finalul lunii martie. "Modulul care insoteste factura electronica detecteaza inclusiv situatiile in care se declara una in decontul de TVA si in sistemul de evidenta a facturii electronice exista alte valori. În care se emit facturi de valori foarte mari intr-o perioada scurta de timp", a declarat Marcel Boloş, ministrul de Finanţe. De la 1 aprilie se vor da şi amenzi, între 1.000 şi 10.000 lei.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!