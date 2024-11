Fermierii care primesc 1.000 de lei pe hectar, în următoarele zile. Anunțul făcut de ministrul Agriculturii

Fermierii au început să primească despăgubirile de secetă în cuantum de 1.000 de lei pe hectarul calamitat. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

"Au început plăţile pentru despăgubiri în valoare de 1.000 de lei pe hectarul afectat de secetă. În total, peste 2 miliarde de lei vor intra în următoarele zile în conturile fermierilor", a declarat ministrul, într-o conferinţă de presă la sediul PSD, pe tema măsurilor din domeniul Agricultură cuprinse în programul de guvernare al partidului pentru perioada 2025 - 2028.

Ministrul Agriculturii a precizat că, până la această dată, sprijinul acordat fermierilor români de către Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu se ridică la aproape 7 miliarde de euro - fonduri din bugetul naţional şi europene. "În următorii patru ani, am prevăzut o sumă destul de importantă pentru Ministerul Agriculturii prin investiţii multianuale de aproape 10 miliarde de euro în agricultură, la care adăugăm adăugăm 2,37 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigaţii", a spus Barbu. El a informat că, în următoarele luni, se va semna contractul de finanţare pentru canalul de irigaţii Siret - Bărăgan, iar începând cu luna aprilie, practic, vor începe lucrările la primii 30 de kilometri. "Această lucrare complexă face parte din programul PSD de 1 miliard de euro - Apă în Câmpia Română - prin care vom creşte suprafaţa irigabilă în următorii patru ani la peste 2,8 milioane hectare. Prin aceste investiţii, România va deveni principalul furnizor de cereale din Europa", a susţinut ministrul Florin Barbu.

Conform acestuia, suplimentar se va veni cu un program pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigaţii în valoare de 500 milioane de euro, prin intermediul căruia fermierii vor putea face astfel de lucrări şi îşi vor putea achiziţiona echipamente. "În continuare, în următorii patru ani, vom asigura apă gratuită pe infrastructura principală de irigaţii şi să plătim jumătate din facturile la energie electrică folosită pentru pomparea apei", a indicat ministrul Agriculturii.

Program pentru panouri fotovoltaice pe suprafaţa canalelor de irigaţii, din fonduri europene

Florin Barbu a adăugat că ministerul este pregătit să extindă programul privind înfiinţarea de panouri fotovoltaice pe suprafaţa canalelor de irigaţii din fonduri europene. Pe 15 decembrie urmează să fie lansată o nouă sesiune a programului privind independenţa energetică în fermele şi unităţile de producţie în valoare de 300 milioane de euro, a completat el. Programul de guvernare al PSD prevede 1,4 miliarde de euro pentru înfiinţarea de noi ferme de reproducţie şi îngrăşare în sectorul creşterii porcilor şi în cel avicol. "De anul viitor, România va importa cu 1,5 milioane de purcei mai puţin, pentru că aceştia provin din fermele care sunt deja construite într-un an şi jumătate şi deja au intrat în proces de populare", a menţionat ministrul Agriculturii. El a subliniat că programele de susţinere a legumelor româneşti, sprijinirea fermierilor din zona montană, dezvoltarea agriculturii bio şi plata subvenţiilor pentru fermieri trebuie să continue. Programul de guvernare al PSD cuprinde şi măsuri pentru sprijinirea procesării în România. Astfel, va fi adăugat un nou program de procesare, Romaliment, cu un sprijin de 1 miliard euro - scheme de ajutor de stat pentru investiţii în retehnologizarea, modernizarea şi extinderea unităţilor deja existente de procesare a materiilor prime agricole, a explicat Barbu. Potrivit acestuia, se are în vedere revitalizarea liceelor agricole, acordarea unei prime de angajare în agricultură pentru care bugetul este de 30 milioane de lei şi extinderea programului de instalare a tinerilor fermieri derulat din fonduri europene. În ultimul an, peste 1.700 de tineri fermieri s-au instalat în România cu un sprijin financiar de 70.000 de euro în bazinul legumicol, a precizat ministrul.

