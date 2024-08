"Eu, practic, încarc maşina numai seara şi n-am făcut nimic pe ce am generat. Deci ce vedem cu verde e producţia, ce vedem cu roşu consumul şi vedem consum foarte ridicat seara". Eduard Radu şi-a instalat, de câteva luni, un sistem fotovoltaic de 4 kW. Facturile i-au scăzut considerabil, dar cu toate astea nu reuşeşte să consume energia fix în momentul în care panourile produc.

"Ideal ar fi să-mi montez o baterie, ca să pot să profit cu adevărat. Toată energia pe care am produs-o în timpul zilei îmi rămâne tot mie. Plus că ai avea şi marele avantaj că mai cade curentul. Poţi să fii self sustaining", explică tânărul.

O baterie de 5 kW costă în jur de 10.000 de lei. Ne-am putea asigura astfel consumul, timp de o oră, pentru un aparat de aer condiţionat, un cuptor electric, un televizor, trei becuri, un fier de călcat şi o hotă.

Vezi și

"Preţul curentului pe bursă este foarte mare seara, iar la prânz este foarte mic. Iar faptul că putem să stocăm energia solară pe care ne-o producem singuri la prânz şi s-o folosim în timpul serii, este o autonomie reală", explică Albert Soare, instalator sisteme fotovoltaice.

Mai puţini bani pentru Casa Verde

Bateriile vor fi introduse în noua etapă Casa Verde, program care vine la pachet şi cu veşti mai puţin bune. De la 30.000 de lei, cât voia iniţial, Ministerul Mediului ar putea să reducă plafonul în programul Casa Verde până la 27.000 de lei. Iar fiecare beneficiar va avea o contribuţie proprie de 3.000 de lei. De aceşti bani se vor monta sistemul fotovoltaic şi bateriile de stocare. Bugetul din 2024 este de 2 miliarde de lei. Dacă e să facem un calcul, ar putea să beneficieze de noul program în jur de 70.000 de români.

"Contribuţia e mică în continuare. Asta este una dintre criticile pe care o aduc programului. Ar trebui să fie orientat către persoane cu venituri scăzute. Este o susţinere a celor deja bogaţi, care au acces la internet, care îşi pot încărca toate acele documente într-un timp record", spune Corina Murafa, expert în energie.

Până va fi lansată noua etapă, românii îşi tot montează fotovoltaice. Numărul prosumatorilor se estimează că a ajuns la peste 150.000. Panourile solare au ajuns, de altfel, prima sursă de energie din țară, înintea centralelor nucleare şi termocentralelor pe gaz. Luni, la ora 13.00, strict pe producția măsurată de Transelectrica, panourile au produs 1.256 MW, la ora 13.00, aproape la fel ca Centrala Nucleară Cernavodă.

"Nu ţin cont de energie produsă şi consumată în timp real de prosumatori. Aşa numitul autoconsum. Acela nu figurează în nicio statistică. Vorbim cred că undeva la 2.000 de MW consumuri reale", spune Corina Murafa, expert în energie. Până la final de 2025, am putea ajunge la peste 230 de mii de prosumatori.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că ne îndreptăm spre o nouă pandemie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰