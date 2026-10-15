Fructul care i-a îmbogățit pe Martina și Pavel. Au pornit afacerea de la o idee din facultate

Martina și Pavel Brezina din Serbia au transformat o idee apărută în timpul facultății într-o afacere cu alune de pădure. Astăzi vând o parte din recoltă companiei Ferrero, iar în 2023 au lansat propriul brand și vor să extindă plantația.

Pavel, care a studiat la Facultatea de Agricultură, s-a gândit încă din timpul studiilor să cultive alune de pădure. Pentru cei doi soți, un pas important a fost apariția în Serbia a companiei Agriser, care organizează achiziția alunelor pentru Ferrero. Astfel, în 2018, au decis să înceapă propria afacere.

Cei doi au moștenit terenul pe care au înființat plantația, iar acum au aproximativ 4.500 de aluni pe o suprafață de șapte hectare. Puieții au fost aduși din Italia, la recomandarea Ferrero, iar printre soiurile cultivate se numără Tonda di Giffoni, Romana și Nocchione, scrie Blic.

Cum verifică dacă alunele sunt de calitate

Calitatea este esențială, mai ales pentru că o parte din producție ajunge la Ferrero, care are cerințe stricte pentru materia primă.

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Pentru verificarea alunelor, producătorii analizează mostre din fiecare lot. Sunt separate fructele sănătoase de cele zbârcite, alterate, atacate de insecte sau care prezintă alte defecte. O altă verificare presupune tăierea alunelor în jumătate, pentru ca eventualele probleme din interiorul miezului să poată fi observate.

Plantația este dotată și cu un fotoselector, un utilaj care identifică alunele ce diferă prin culoare, aspect sau calitate. După această etapă, fructele trec și printr-o verificare manuală, pentru a fi eliminate eventualele impurități sau exemplarele necorespunzătoare.

După recoltare, alunele sunt curățate, spălate și uscate. Urmează sortarea, spargerea cojilor și separarea miezului, care este verificat din nou înainte de ambalare sau de prelucrare.

Vremea, una dintre cele mai mari provocări

Producția depinde atât de lucrările agricole, cât și de vreme. Înghețul, grindina și temperaturile extreme pot reduce semnificativ recolta, chiar și atunci când plantația este îngrijită corespunzător.

Pentru a combate seceta, cei doi au instalat încă de la început un sistem de irigații prin picurare. O parte dintre aluni sunt udați deasupra solului, iar ceilalți beneficiază de un sistem subteran. În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, sunt folosite și tratamente care ajută plantele să facă față stresului termic.

După prima recoltă importantă, obținută în 2023, Martina și Pavel au decis să dezvolte și produse cu valoare adăugată, nu doar să vândă alune crude. Așa a apărut brandul Hazelnut Land.

Pe lângă Ferrero, cei doi au clienți din rândul cofetăriilor, al producătorilor de dulciuri și al persoanelor interesate de o alimentație sănătoasă. Alunele sunt vândute atât crude, cât și prăjite, fiind folosite inclusiv la prepararea prăjiturilor și a altor produse de cofetărie.