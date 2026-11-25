În timp ce prețurile locuințelor din orașe fac tot mai dificilă achiziționarea unei case, pe piața imobiliară apar și oferte care, pe lângă un loc de trai, oferă posibilitatea de a dezvolta o afacere de familie.

Potrivit anunțului, investiția ar putea fi recuperată încă din primele sezoane de producție, sunt însă necesare câteva lucrări minore și verificări.

O astfel de proprietate este scoasă la vânzare într-un sat din regiunea Banatului sârbesc, în apropiere de Alibunar. Pentru 45.000 de euro, cumpărătorii primesc o gospodărie completă, cu o casă, un solar, o seră și echipamente pentru cultivarea florilor, legumelor și răsadurilor.

Potrivit anunțului publicat într-un grup de Facebook, proprietatea se întinde pe o suprafață de 1.400 de metri pătrați și reprezintă o oportunitate pentru familiile sau cuplurile care vor să renunțe la viața de la oraș, să se mute la țară și să înceapă propria afacere, potrivit Blic.

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Casă, solar și seră la prețul unui apartament mic

Gospodăria include o casă locuibilă, cu o suprafață de 80 de metri pătrați, dotată cu sistem propriu de încălzire și centrală termică. Există și o anexă care poate fi folosită pentru depozitarea materialelor, ambalarea produselor sau germinarea plantelor.

Ceea ce diferențiază însă această ofertă de alte anunțuri de vânzare a caselor de la țară sunt echipamentele destinate producției agricole. Pe proprietate se află un solar profesional cu o suprafață de 450 de metri pătrați, acoperit cu două straturi de folie, între care există un strat de aer. Acesta asigură o izolare termică mai bună și reduce costurile de încălzire.

În plus, gospodăria dispune de o seră de 60 de metri pătrați, dotată cu sisteme de încălzire și răcire, care permit controlul condițiilor necesare dezvoltării plantelor.

Spațiul de producție este echipat și cu mese mobile, cu o suprafață totală de 160 de metri pătrați, prevăzute cu sisteme de încălzire la bază. Unele dintre mese au senzori care permit reglarea precisă a temperaturii în diferite zone, un aspect important mai ales pentru cultivarea răsadurilor.

Alți 40 de metri pătrați sunt reprezentați de suprafețe laterale și suspendate, destinate cultivării plantelor.

Potrivit anunțului, spațiile de producție sunt dotate cu sisteme de iluminat care permit desfășurarea activității pe timpul nopții, dar și controlul perioadei în care plantele sunt expuse la lumină.

Încălzirea se face cu ajutorul unei centrale pe gaz natural, cu o putere de 65 de kilowați. Ca sursă suplimentară de căldură, există și o centrală electrică de 17 kilowați.

Temperatura din interiorul spațiilor de producție și de la nivelul meselor este monitorizată prin senzori conectați la un sistem central de control.

Au fost instalate și alarme luminoase și sonore, care avertizează asupra riscului de îngheț. Potrivit vânzătorului, sistemul informatic poate fi actualizat și permite monitorizarea de la distanță, prin intermediul telefonului mobil.

Prețul este de 45.000 de euro, dar poate fi negociat

Deși proprietatea este prezentată drept complet echipată pentru producția agricolă, proprietarul precizează că activitatea este momentan suspendată și că sunt necesare anumite lucrări înainte de reluarea acesteia.

Printre acestea se numără verificarea instalațiilor, a pompelor și a sistemului de încălzire, înlocuirea unor garnituri, a materialelor textile agricole și a foliei, precum și verificarea presiunii din instalații.

Potrivit proprietarului, aceste lucrări nu necesită mult timp, însă costurile exacte pentru reluarea producției nu au fost precizate.

Prețul cerut pentru întreaga proprietate, inclusiv casa și echipamentele, este de 45.000 de euro. Vânzătorul este însă dispus să negocieze semnificativ prețul cu potențialii cumpărători serioși care vin să vadă gospodăria.

Proprietarul susține, de asemenea, că actele sunt în regulă și că imobilul este intabulat.

În anunț se menționează că investiția ar putea fi recuperată în primele două sau trei sezoane de producție. Totuși, acest lucru depinde de tipul culturilor, costurile de recondiționare a echipamentelor, cheltuielile cu energia, posibilitățile de vânzare a produselor și veniturile obținute.

Această ofertă arată că achiziționarea unei gospodării la țară poate reprezenta nu doar o investiție imobiliară, ci și începutul unei afaceri de familie. Este însă important ca, înainte de cumpărare, să fie verificate cu atenție starea echipamentelor și posibilitatea de a obține profit din viitoarea activitate.