A plecat în Germania pentru o viață mai bună și a muncit aproape șapte ani pe șantiere, însă dorul de casă și dorința de a-și crește copiii aproape de familie l-au făcut să se întoarcă, scrie Blic .

Un tânăr din Serbia a luat-o de la zero și a pus bazele unei ferme de vaci, împreună cu soția sa. În doar trei ani, a ajuns de la patru animale la 15 vaci de lapte, iar acum vrea să își extindă afacerea.

Milos Jakovljevic are 35 de ani și locuiește în satul Berkasovo, din apropierea orașului Sid. Înainte să se întoarcă în Serbia, a stat aproape șapte ani în Frankfurt, unde a lucrat în construcții, la montarea plăcilor de rigips, dar și în alte munci fizice.

După ce a cunoscut-o pe Slavica, cea care avea să-i devină soție, a decis că nu mai vrea să fie departe de familie. Odată cu venirea primului copil, a hotărât să renunțe la viața din străinătate și să înceapă o afacere pe cont propriu.

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Cei doi au obținut o casă la țară printr-un program destinat tinerelor familii și au început să crească vaci pentru lapte. Nu aveau utilaje proprii și nici animale, iar primii pași au fost făcuți cu bani puțini.

"Am început acum trei ani cu doar patru vaci", povestește Milos. Între timp, prin muncă și investiții făcute treptat, ferma a ajuns la 15 vaci de lapte. Laptele este livrat către o fabrică din sabac, iar colaborarea le-a dat încredere să își dezvolte afacerea.

A fost aproape să se întoarcă în Germania

Drumul nu a fost ușor. Tânărul spune că o fermă de animale presupune investiții foarte mari. Pentru amenajarea unei ferme mici, cu adăposturi și animale, poate fi nevoie de aproape 100.000 de euro, o sumă greu de strâns pentru o familie tânără.

Deși au încercat să obțină ajutoare prin mai multe programe de finanțare, nu au reușit. La un moment dat, Milos s-a gândit serios să plece din nou la muncă în străinătate.

A primit însă sprijin din partea unei bănci, cu ajutorul căreia a reușit să își extindă ferma, să îmbunătățească adăposturile și să crească numărul animalelor. Pe lângă creșterea vacilor, familia lucrează și șase hectare de teren.

Toată familia pune umărul la treabă

Ferma este administrată de o familie cu șase membri: Milos, soția sa și cei patru copii. Fiecare are propriile responsabilități, în funcție de vârstă, iar toți contribuie la treburile gospodăriei.

Soția lui se ocupă de igienă și de mulsul vacilor, activități esențiale pentru producția de lapte. Copiii ajută și ei ori de câte ori pot.

Munca nu se oprește aproape niciodată. Anul acesta, familia nici măcar nu a reușit să plece în vacanță la mare, iar timpul liber este foarte puțin. Cu toate acestea, Milos spune că efortul merită, pentru că au un obiectiv comun și construiesc ceva pentru viitorul copiilor lor.

Vrea să ajungă la 30 de vaci și 1.000 de litri de lapte

Planurile familiei nu se opresc aici. Milos a început deja construirea unui nou adăpost pentru animale și vrea să facă o nouă investiție pentru modernizarea fermei.

Ținta este să ajungă la 30 de vaci de lapte și la o producție constantă de 1.000 de litri de lapte la fiecare două zile. Și-ar dori ca, în viitor, cel puțin doi dintre cei patru copii să rămână la gospodărie și să ducă mai departe afacerea familiei. "Ești propriul tău stăpân și vezi cum crește ceva prin munca ta", spune Milos, care îi încurajează pe tineri să nu renunțe la ideea de a-și construi un viitor la țară.