Cu privelişte direct la mare, prima cazare inedită o găsim la doar un minut de mers pe jos de plaja din Eforie Sud. Cinci autobuze vechi au devenit căsuţe de vacanţe. Autobuzul beneficiază de tot ce are nevoie o familie cu un copil. Bucătărie complet utlială şi mobilată, living cu un pat de o singură persoană, baie şi un dormitor cu un pat matrimonial.

Afacerea lui Iulian de pe litoral

"A fost ceva scurt, am descoperit locaţia întâmplător. Cu o zi înainte. Vrem ceva inedit, vrem altceva. Noi alergăm tot timpul după altceva", povesteşte un turist. Campingul pe roţi este a lui Iulian. Un antreprenor care şi-a transformat pasiunea în afacere şi pe care a deschis-o în urmă cu un an.

Vezi și

Iulian Tudor, administrator: Sunt pasionat să creez, să fac fel şi fel de lucruri altfel.

Reporter: De unde aţi achiziţionat autobuzele?

Iulian Tudor, administrator: Din zonă, de la Constanţa şi Mangalia unde sunt centre din acestea de autobuze, să nu le ducă la casat le-am cumpărat eu şi le-am modificat.

Cât costă cazarea. "Ceva superb!"

Cazarea pentru două persoane costă între 200 şi 250 de lei pe noapte. "Asta e maşina unui prieten, mergea cu ea la vânătoare, i s-a stricat cutia de viteze şi am făcut un mini jacuzzi", arată Iulian Tudor, administrator. "O idee... Nu ştiu, nu am mai întâlnit-o pe nicăieri şi am fost în multe ţări. Ceva superb!", mărturiseşte un turist.

Ne mutăm în nordul litoralului, la Corbu. O fostă întreprindere agricolă de stat întinsă pe 2 hectare şi jumătate este gata să se transforme într-un sat neconvenţional de vacanţă. Iar pentru asta s-au folosit pământ, piatră, argilă şi lemn.

Cosmin şi-a văzut ideea în vis

"Acum şase ani şi jumătate am visat proiectul acesta. Îmi înfăptuiesc un vis, ca să zic aşa. Vorbim de şapte corturi vegetale, utilate cu câte o alveolă, o terasă proprie, cu şezlong, cu hamac, cu pat matrimonial", povesteşte Cosmin Văru, antreprenor.

Bordeiele sunt piesa de rezistenţă, iar ridicarea lor s-a făcut sub atenta supraveghere a unui meşter popular din Bucovina, care a lucrat mai bine de şase ani la restaurări, în Vatican. În interior, totul este lucrat manual. "Încercăm o fuziune cu natura, o integrare a acestora în natură, acesta este şi motivul pentru care ele sunt învelite, ca orice bordei, în pământ şi urmează a fi plantate trifoi alb şi trifoi roz", adaugă Cosmin Văru, antreprenor.

Preţurile sunt de 300 de lei, pentru un cort vegetal, în timp ce o noapte de cazare într-un bordei costă 600 de lei. Turiştii sunt aşteptaţi de la jumătatea lunii iulie.

Tot la Corbu, găsim şi un TIR folosit de un circ, transformat acum într-un mic apartament pentru turişti. "Dispune de o bucătărie, un mic living, un dormitor pentru copii cu două paturi supraetajate, un dormitor matrimonial şi o baie", arată Marian Scarlat, administrator. Preţul pentru o noapte va fi de aproximativ 400 de lei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi fost nevoit să apelaţi la terapie, pentru copilul vostru, în adolescenţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰