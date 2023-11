Vezi și

Vizionările de locuinţe se fac, mai nou, rapid, simplu şi confortabil, cu ajutorul inteligenţei artificiale şi a ochelarilor de realitate augmentată.

"O să facem lucrurile diferit de această dată. O să îţi arăt din birou. Ne teleportăm direct în apartamente, la adresele respective. Ok?"

"Super."

"Bun. O să te rog să iei ochelarii ăştia şi să-i pui pe ochi."

Andrei este din Cluj şi vrea să se mute la casa lui. Caută un apartament cu două camere, dar nu vrea să piardă timpul pe drumuri. Aşa că a ales să elimine dintre opţiuni cu o primă vizionare virtuală.

"La apartamentul acesta îmi plac uşile astea duble de la dormitor."

"Sunt super, arată foarte bine."

"Da."

Andrei Milchiş, viitor propietar: "Părerea mea este că am economisit foarte mult timp cu ochelarii, am vizionat foarte rapid şi chiar m-a convins. Am văzut chiar toate detaliile, inclusiv mobila. Şi în bucătărie exact ce mobilă e folosită. Absolut tot, ca în viaţa reală."

O cameră 360 de grade a scanat fiecare colţ al apartamentului. Apoi, a fost creat un tur virtual extrem de fidel.

Cum funcţionează noua tehnologie?

Sorin Sucală, agent imobiliar: "Toţi actorii implicaţi în această ecuaţie câştigă timp. Avem, de exemplu, clienţi care sunt peste hotare şi vor să vadă nişte proprietăţi, nu mai e nevoie să aştepte până şi-a programat să vină în ţară să le vadă mai în detaliu. Dincolo de nişte fotografii sau de o filmare, pot să vadă în ritmul lor."

Alex Prunean, reporter Observator: "Datele arată că o vizionare fizică durează în medie aproximativ 30 minute, exceptând timpul petrecut în trafic. Iar până la cumpărare, un client vizitează aproximativ 5-6 apartamente, în şedinţe şi zile diferite. Avantajul? Pot verifica totul cu propriile simţuri."

Şi se pot convinge la faţa locului dacă respectiva casă va deveni acasă. Anul trecut, 66% dintre românii care au avut intenţia de a cumpăra o locuinţă au apelat la un agent imobiliar.

